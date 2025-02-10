情人節將至，為博紅顏一笑，相信不少男士已準備好發動鮮花攻勢，999支玫瑰是否很誇張？未算！今次介紹的概念建築可謂花樣百出，貌似巨型花卉，連內部布置亦花盡心思，其中「Peony House」猶如牡丹盆栽，愛浪漫的女生實在難以抗拒！

靈感源於牡丹

被譽為「花中之王」的牡丹，不但象徵富貴吉祥，還經常被用來比喻端莊秀麗、雍容華貴的女性。由設計師Félix Santos構思的概念建築「Peony House」，正正以絢麗多彩的牡丹為靈感，可說是為窈窕淑女度身訂造。

先由外觀說起，「Peony House」分為平房與複式別墅，兩者的屋頂與外牆均被一朵朵巨型立體牡丹花裝飾所覆蓋，花色分為緋紅、米白與粉紫，花瓣的形態像真度極高，且有大有小，在日光照耀下，層次感十足，猶如嬌艷欲滴的牡丹盆栽！

至於室內環境以淡粉色為主調，當中加入大量花飾，包括吊燈、座枱擺設、床頭的牡丹浮雕到地氈上的花紋，是名副其實的花花世界，搭配落地玻璃窗、米色雲石地板和玫瑰金鑲邊家具，格調優雅，還散發出一陣藝術氣息。