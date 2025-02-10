情人節蛋糕　味道取勝

對於理智型的情侶來講，情人節蛋糕除了啱打卡，味道也是一大要點。傳統的甜美朱古力或滲花果香氣息之外，近年更有不同的人氣食材混搭，都能打動他們的歡心。

哈日之選

自問是哈日族的話，可以考慮日本出品，當地甜點品牌在今個情人節以沉醉朱古力作概念，推出特別的Mr. Chocolate企劃，打造出限定新品 Chocolate & Cookies蛋糕。微甘苦朱古力配黑糖和雲呢拿，內有用杏仁和榛子製成的法式果仁糖，蛋糕亦加入法式元素的可可風味的布列塔尼酥餅碎，口感豐富有層次。

酸甜果香

飯後吃蛋糕，酸酸甜甜的口味消滯開胃，最好不過。國際精品蛋糕店於情人節推出黃澄澄的檸檬柚子撻，撻底包裹自家調配的檸檬果酪，表面以香滑忌廉配用檸檬汁和糖漬柚子製作的柚子啫喱，金黃搶眼，酸甜富果香，滋味又吸引。

西日結合

早幾年，西班牙巴斯克芝士蛋糕大行其道，上環昭和風Cafe今年除推出親民價的情人節餐和配搭情人節愛心貓貓蛋白糖霜特飲外，還有特別限定的大福烏龍茶巴斯克芝士蛋糕。白雪雪又煙韌的外皮包裹濃縮的芝士蛋糕，再加點茶香，帶來多重截然不同的口感。

食得的情書

想將自家心意傳達給對方，手寫情信最真摯。本地烘焙品牌今年推出的Love Letter，以士多啤梨忌廉做成裙邊唧花，再加白色情書和粉色心心朱古力，內裏是雲呢拿戚風蛋糕配雲呢拿芝士慕絲和士多啤梨果醬，酸甜平衡又有意境。同集團的和洋甜點專門店則有限定的丘比特之箭，底部由荔枝慕斯和玄米茶慕斯組成，中間夾有荔枝果凍和香脆玄米茶脆米，適合配紅酒或香檳享用。

日本士啤梨

酸甜的水果最常用來甜點，意大利蛋糕品牌今年就以士多啤梨做主角，打造出2款情人節限定。日本士多啤梨黑朱古力慕斯蛋糕內層是粉紅色海綿蛋糕夾黑朱古力脆脆、紅桑子果和黑朱古力慕絲，表面淋法國黑朱古力醬、日本士多啤梨和藍莓，還有玫瑰花朱古力和小熊造型朱古力。另一款粉紅士多啤梨忌廉蛋糕配粉色士多啤梨煉乳忌廉，表面有粉紅色士多啤梨和啡色小熊，內外兼備。