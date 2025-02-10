陳妍希驚喜現身林俊傑LA騷　 41歲近況曝光身邊未見陳曉

台灣女星陳妍希2016年與大陸男星陳曉結婚，並育有1個寶貝兒子，不過近來兩人頻頻傳出婚變，先前更被指疑似沒有一起過年。然而妍希始終不甩婚變傳聞，依舊繼續自己的日常行程，前日（8日）還驚喜現身「JJ」林俊傑的演唱會，極佳狀態掀起粉絲暴動。

林俊傑在美國洛杉磯展開今年第一場巡迴演唱會，吸引不少海外粉絲朝聖。正當演唱會進行到一半，林俊傑突然在講話環節點名陳妍希：「謝謝來到現場看演唱會的陳妍希！」現場鏡頭隨即拍向陳妍希，陳妍希也大方對林俊傑揮手、比出愛心手勢，周圍觀眾這才驚覺這位隱藏在搖滾區的女神。

現場畫面中，陳妍希一身全黑造型，搭配黑色外套及帽子，面帶親切又燦爛的笑容，看起來氣色非常好，41歲的狀態仍舊保養得很完美。同時有網友也好奇陳妍希是否獨自前往欣賞演唱會，現場觀眾則解答有同行的夥伴，但過程中未見陳曉的身影，兩人的真實關係依然讓人相當疑惑。

事實上，陳妍希曾擔任林俊傑《關鍵詞》的MV女主角，兩人在MV中有許多近距離互動，都讓當時的林俊傑十分害羞。其中有一段畫面是林俊傑寫書法在陳妍希的鎖骨，怎料導演遲遲不喊卡「JJ繼續往下寫喔」，令林俊傑不知如何是好，事後忍不住坦言：「導演竟然沒喊卡，害我剛剛一度不敢直視她的眼睛，不知要寫到哪裏。」