痞子無間道︱周嘉洛剝光豬「全裸」　打重格萬無一失

無綫新劇《痞子無間道》今晚（10日）首播，演員有周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）、車婉婉、曹永廉、麥美恩、黃子恆、韋家雄、何泳芍等。

首周劇情最大的震撼，是男主角周嘉洛將繼《痞子殿下》後，再度剝光豬「全裸」姿態上陣， 而且「裸露」時間長更足足長達17分鐘！而為配合電視尺度，他大部分時間都要化身「格仔洛」，除了會遭大量人士「鹹豬手」、與陳瀅連番唇槍舌劍之餘，還要不時跳上跳落、彈出彈入「逃亡」，以致負責「防走光」的「數碼格仔」也要經常「東奔西走」，相當搞笑。

嘉洛接受訪問時，直指這場17分鐘的「裸露」戲拍了足足3天，更不是連續3天，而是相隔一段頗長的時間再拍，笑指若細心留意，不難發現他「時弗時唔弗」：「仔細會見到我身形唔連戲，有時大隻啲，有時又肥啲個線條冇咁靚。」又揚言絕不怕走光，皆因單是打底褲也穿了數條：「Make Sure拍出嚟冇任何異樣。」並笑言有信心劇組後期會幫自己打重格，確保萬無一失。監製則笑言：「其實嘉洛呢場『裸露戲』只係頭盤，嚟緊仲會有好多大家意想不到嘅破格場面㗎。」