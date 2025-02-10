衛詩雅升呢「五孩之母」　婚前化身柬埔寨新娘

出爐四料影后兼準人妻衛詩雅（Michelle）與導演及太太，還有12歲的大女饅頭與10歲的細女包包，早前到柬埔寨兩個社區進行探訪。經過一星期探訪和體驗當地居民及孩童生活。

Michelle自言自己性格很感性，公司同事都提點她控制淚腺，惟去到當地探訪仍禁不住被觸動落淚，她說：「去探訪，我知道會有感受，但係冇諗過咁多感受。好似佢哋同我化新娘妝咁，嗰個年輕人得到支援有機會去學化妝，依家仲係當地嘅人氣化妝師，真係好感動，呢個係好有意義嘅新娘妝。」

Michelle最快樂的行程，與助養了6年的女兒Chankoa見面，又與「女兒」溫馨做手工，她說：「見到佢已經眼濕濕，但係又唔想嚇親佢，所以要忍住啲眼淚。我仲扮晒阿媽咁，叫佢拎啲功課出嚟睇吓，我即刻有啲唔好意思，因為我用當地嘅高棉語寫咗張卡畀佢，但係佢啲字靚過我好多。」她表示手寫高棉語，是未婚夫的意思：「佢叫我唔好寫英文，用返當地語言容易啲溝通，我即刻開電話睇住個翻譯嚟抄。」

她希望將來能帶同未婚夫再度探訪：「希望15年後，我再返嚟探佢哋（Kuleaen社區），見證佢哋嘅改變。如果將來有小朋友，我都好希望佢哋可以睇到呢啲片段，甚至有機會嚟經歷吓。」她坦言首兩天探訪特困家庭，看到他們的害怕：「佢哋（特困家庭）唔敢同你傾偈，連眼神接觸都唔敢，但係喺後面已經發展完嘅社區，我見到自信，就算15、16歲都會走埋嚟同我分享。原本我都會諗，我可以幫到佢哋啲咩呢？到咗第3日，我見到希望。以前我可能好快落判斷，覺得幫唔到手，依家我覺得要花時間睇清楚、了解清楚，係真係可以幫到佢哋，蟋蟀場、菜園同學校呢啲，見到佢哋可以照顧到自己，真係好開心，我見到好多希望，好多謝宣明會邀請我嚟。」說畢，Michelle感動到眼濕濕。

她直言單憑相片、片段甚至她的分享，對大眾來說可能感受不深，但她相信上天給予這次探訪的機會，必定有意義：「我睇到佢哋好勤力，只係佢哋冇資源同方法。我哋身邊有啲人，畀咗方法佢哋、教佢哋點做，但係佢哋就係唔做，但係呢度嘅人好努力。可能只係畀一隻雞佢哋，話畀佢哋聽可以點，佢哋就可以變到依家咁，所以我覺得真係要珍惜，珍惜你哋擁有嘅一切。我唔係話一定要大家捐錢，但係至少遇到困難，唔好話『我好慘』、『我冇辦法』，辦法一定有㗎！」Michelle回港後即時再多助養兩名兒童，連同已經助養的3名兒童，Michelle準備榮升「五孩之母」！