蔡頌思殺入國際潛水小姐大賽10強　落海留疤做「紀念品」

蔡頌思（Jocelyn）早前參選《國際潛水小姐大賽》，比賽有別於坊間一般選美賽事，主要考核選手潛水能力及對海洋的認知，亦安排選手潛落海執拾垃圾，藉以推廣環保理念，選出海洋大使。Jocelyn身為香港「美人魚」代表，經歷兩個星期比賽，在20多個國家的選手中突圍而出，殺入十強，成績斐然。

Jocelyn自言自小對海洋深感興趣，完成美人魚訓練後，近兩年始參加潛水班。相比化身美人魚時零裝備潛水，全副裝備潛水對她來說可謂「無難度」。她曾試過潛入20米水深，親眼看見海龜、魔鬼魚和鯊魚等，驚艷於海底世界的壯麗景色。

談到今次大賽，笑言遇上了同樣身形嬌小、有美人魚經驗的印尼選手，兩人一拍即合，最難忘是比賽過程期間幾乎每日潛水，每次50分鐘，1天潛足3小時，對她體力而言是極大挑戰：「每次潛水後，又要趕回上岸極速吹乾頭髮及化妝拍宣傳片，對體能真的很大挑戰。」由於潛水需要體力，故今次「選美」可謂一反常態，大會鼓勵選手進食增加能量，令她可以大吃大喝，食得開懷。

不過，她憶述今次比賽發生了小意外！不慎被海中珊瑚𠝹損手臂，頓時血流如注，但因拍攝關係沒有認真處理傷口，至今仍留下長達3cm的疤痕；但樂觀的她笑指疤痕可當作是選美的「紀念品」。