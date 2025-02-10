陳家樂馬志威自組新球隊　重燃足球夢搵番青春

藝人陳家樂2023年迎娶歌手連詩雅，翌年太太為他誔下愛女，幕前工作亦一部接一部，可謂人生勝利組的代表，而出名熱愛足球的他，原來心底一直有個夢未圓。他日前在社交網發文分享心聲，寫道：「之前搞過一隊波，失敗咗，個失望一路擺咗喺心冇同人傾，直到喺馬拉終於同胡子彤傾番，大家好好咁檢討番當日問題。」他指二人之後相約了林家熙及蘇宸褕，齊齊走到馬志威的酒店房促膝詳談：「幾條友一鋪機都冇打過，好認真傾咗成晚，就係咁3footballclub嘅概念就形成，聽日係我哋第一次見大家，有種感動唔識講，明就明。」

據知新球隊上月亦開始正式訓練，早前亦首次以「FC3」之名出戰由電台舉辦的賀歲波。成員之一的馬志威昨日於社交網分享感受，寫道：「其實由小到大夢想成為足球員，並不是演員，小時候踢波，因為家教比較嚴謹，攞到許可證嘅機會並不大，直到18歲出嚟工作，因為工作每一天都很辛苦，所以踢波機會也不多，但呢個夢想一直埋藏在心底內。」

他表示入行後因工作關係，更可以說已半放棄足球，直到近來才重拾這個兒時夢想，他續説：「今年40歲，幸運地遇上一班對足球充滿熱情的朋友，重新燃點起我心底內的一份鬥志，其實我每次踢完波，我膝頭、小腿、肌肉，全部都好痛，但係為了這個足球和這班朋友，我很享受這些痛楚，身邊很多朋友同事親人都勸我說『踢吓波啫，唔使咁搏命，咁執着咁勞氣』，但我覺得足球令我變得青春，我覺得我自己很年輕，我覺得自己回到15歲，我成功追番自己嘅青春，人生短短幾廿年，遇上自己喜歡的事情，奮不顧身，我覺得這是屬於我自己的浪漫，你哋唔明唔重要，我明，最緊要我自己知道自己做咩，多謝足球。」