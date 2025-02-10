純電動G580追加AMG Line

數月前平治為車迷帶來全新G-Class，當中最被受矚目的就是首度搭載純電動力及配備原地自轉G-Turn功能的G580車型，掀起車壇熱話。最近，廠方更加推了強調AMG風格的G580版本，滿足追求型格和品味的電G迷。

全新G 580 with EQ Technology AMG Line 是一款結合先進EQ技術與AMG動感風格的電動豪華越野車。不僅車頂、頭尾泵把、輪拱延伸均由原本跟車身同色變為型格AMG黑，原於門檻踏板及車身保護條上銀色鍍鉻鋁質裝飾，以至尾門上的充電線儲存箱亦轉黑，加埋20吋 AMG輕合金輪圈、Black Panel面罩，更顯型格動感。另車主還可透過MANUFAKTUR客製化服務度身打造出專屬及彰顯個人品味的座駕。

全新純電動G-Class忠於原有 G-Class 的特性，保留了方正的輪廓和所有標誌性的設計元素。116 kWh高壓鋰離子電池安裝於梯形底盤上，以確保低重心，續航距離達491km (WLTP) 。四個獨立控制馬達最大總輸出馬力為587hp，最大扭力1,164Nm。車上更配備全新獨特的越野駕駛功能：G-TURN、G-STEERING和智能越野爬升功能。