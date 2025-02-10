姜皓文驚喜現身答謝觀眾　帶埋姨甥孫入場

藝人姜皓文和太太殷寧合力炮製的首部賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，上映以來口碑不俗；姜皓文因為要應付連串宣傳工作，才有時間帶姨甥孫和家人入戲院觀賞自己的作品，且神秘現身答謝觀眾的支持。

姜皓文感興奮的說：「原意是想與家人一起入戲院觀賞這部電影；但睇戲的過程中發現觀眾的反應很開心，於是完場剎那自己就站起來跟觀眾打招呼及多謝大家的支持，大家也感到驚喜；剛好太太身上又預備了『哈哈哈金牌』，順便派給大家拜年。所有都不是自己預期之內，但卻為自已帶來十分驚喜。」

提到姨甥孫Honey捧場，早已榮升公公的他說：「這個姨甥孫女一直都很黐我，她聽了我唱的電影主題曲後，不時跟唱，多次叫我帶她入戲院睇戲聽歌，又跟着劇情笑，證明這部電影老少咸宜，最後連觀眾同我合照也要影埋一份，非常搞鬼。」

雖然電影市道低迷；但姜皓文慶幸有不少團體包場和商戶支持；他欣然的說：「這些商戶包括餐飲、美容，睇戲之餘又可以憑票尾獲餐飲折扣；其實對觀眾來說絕對值回票價；我當然希望吸引到香港以外的觀眾來看這部電影，吸引到大家入場睇戲之餘，間接再帶動或振興香港旅遊業，一舉多得。」