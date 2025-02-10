陳瀅爆周嘉洛成日赤身露體　JW歸隊擊碎不和傳聞

由周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚（朱仔）及JW（王灝兒）主演的無綫新劇《痞子無間道》今晚首播，4位主角齊人現身，與台前幕後云集一間酒樓睇戲宣傳。為出力谷收視，嘉洛更帶同寫上「收視．爆」的旗幟到場。他與陳瀅孖住受訪時坦言望今次收視長虹，問到他預算會取得幾點收視，他笑答﹕「咁收視嘅嘢好死嘅，我對收視點冇預計，大家又可以喺網上睇番，不過如果想我哋再拍第3集嘅話，就一定要多多支持嘞。」

至於預告片以其「裸露演出」作賣點，嘉洛回應﹕「我都係睇報紙先知，原來第一、二輯我共有17分鐘長嘅相關演出，不過唔主張大家放大嚟講。（演出時覺得尷尬？）有少少㗎，但裡面有著打底褲㗎﹗」陳瀅禁不住「爆料」﹕「初頭佢拍完都會著番衫，後來就冇理嘞，成日赤身露體﹗」嘉洛直指裸露戲前後拍足3個月﹕「唔連戲㗎，大家應該會睇到3個唔同嘅身型，大家會見到我圓潤嘅一面。」陳瀅接口透露早前與監製齊齊欣賞頭5集戲，拍攝回憶番晒嚟，又指覺得好好笑﹕「我完全冇收斂，豁晒出去咁演戲。」

JW早前去旅行缺席宣傳，今晚終於「歸隊」亮相，搞到朱仔笑言終可擊碎不和傳聞。JW則「投訴」說﹕「你哋3個自己去旅行又冇預我﹗」朱仔即透露當時大家都身在日本，自己曾與嘉洛商量，出錢請JW乘內陸機飛往會合他們。JW續說﹕「依家講乜都太遲嘞﹗我喺日本食咗好多嘢，肥到變咗個波返嚟，依家要同個磅保持距離。」問到會否再約過去旅行，他們表示曾齊齊獲邀拍攝旅遊節目，能夠公費旅行就最理想。