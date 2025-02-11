【是日通勝】

農曆正月十四

乙巳年 戊寅月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、移徙、掃舍

忌：嫁娶、作灶、安葬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：13、22、29

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：謀事要竭盡所能，不要一遇上挫折就退縮。

金牛座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

雙子座：時刻笑面迎人，這樣做會帶來更好的運氣。

巨蟹座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

獅子座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

處女座：財運不俗，投資容易獲利，但要見好即收。

天秤座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

天蠍座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

人馬座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

山羊座：運勢平穩，無驚無險，要懂得感恩和知足。

水瓶座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

雙魚座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）蛇 桃花弱

鼠：偏財運平平，勿參與賭博，貪心易惹禍。

牛：財運欠佳，投資營商要做好風險評估。

虎：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

兔：主動向意中人示好，易打破感情悶局。

龍：斤斤計較沒好處，跟自尋煩惱冇分別。

蛇：是日沖煞，已婚人士易出現感情問題。

馬：做事得心應手，生活壓力可大大紓緩。

羊：工作順利，獲上司賞識，上位不是夢。

猴：獲貴人相助，棘手問題可望一一化解。

雞：工作運上升，付出努力將有理想回報。

狗：財運下降，別盲目相信所謂投資專家。

豬：小心處理人事問題，以免工作受拖累。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

祿星

祿星在中國文化中是一位重要的吉祥神明，象徵官運亨通和福祿雙全。祿星的形象通常是一位身穿華衣的老者，手持書卷或象徵福祿的器物，常常面帶笑容，給人一種祥和的感覺。

祿星的名字來源於「祿」，意指官職、俸祿和福氣，因而被認為是保佑人們在仕途上順利和獲得豐厚回報的神明。許多家庭和商家在重要的日子，如新年和升遷時，會祭拜祿星，祈求來年能夠得到好運和升遷的機會。

在古代，祿星常常被視為文官的守護神，特別是在科舉考試和升遷的場合。許多考生會在考試前向祿星祈願，希望能夠獲得高分，順利中榜。這種對祿星的崇拜不僅體現在個人層面，還體現在社會和家庭中，象徵人們對美好生活的追求和對未來的期盼。

祿星的崇拜在民間流傳廣泛，許多人會在家中或辦公室擺放祿星的神像，並且常常供奉水果和香燭，以寄託對官運和財運的期望。祿星的存在不僅為人們帶來了吉祥的祝福，也象徵人們心中對成功的嚮往和追求。