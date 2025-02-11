范瑋琪被爆黑歷史　疑詐傻扮懵品德低下

台灣藝人范瑋琪（范范）近年負聞纏身，近期終於復出重捨歌唱事業的她，未料又被質疑傳染流感給大S，連累大S流感併發肺炎逝世，慘遭各界批評。然而一波未平一波又起，日前又有自稱經營模特兒公司的網友爆料道疑似范瑋琪年輕時的黑歷史。

網友表示事緣30年前剛剛經營模特兒公司時，適逢伴唱帶風潮，因此公司亦在報紙求職欄登「徵求伴唱帶模特兒」。當時一位年僅15歲的女孩前來應徵，雖然長相不算出眾，但個性活潑加上有表演欲，便幫她安排一系列伴唱帶拍攝工作；沒想到意外受到歡迎，讓她主動提出要簽模特兒合約，接著便在身為監護人的奶奶陪同下完成簽約。

未料一年多之後，她突然表示因為父親要把她接去美國，詢問能否暫停合約。網友一口答應，還跟她表示如果回台灣後，想要從事模特兒工作可以再聯繫。只是沒想到中斷合約的3到4年間，突然看到對方拍了廣告，讓她不禁心生疑惑：「這其實是不應該發生的狀況呀？」之後某天彼此在車展活動遇到，網友當下直接表明：「你回來怎麼不跟我說，你記不記得你和公司還有合約還沒走完？」未料對方竟若無其事反問：「你是誰？我們認識嗎？」接著便裝傻到底，令網友傻眼直呼：「怎麼出個國過個洋墨水回來，整個人都變了？」當年礙於公司事務太過繁忙，無法抽出時間解決合約問題，沒想到過幾年，對方不僅發行唱片，還被包裝成「美國名校畢業生」，令網友忍不住嘲諷：「我明明記得她不是很愛讀書，怎麼還可以矇到這麼有名的美國大學。」

最後，網友更表示：「事業發展到一路長紅，到後來算臭了名聲，又嫁個老公品德也不太好，這對應該是演藝圈最黑的夫妻了吧！」並道出心聲：「我只是認為她小時候的品德讓我質疑，或許那段拍伴唱帶的時光，對她後來演藝事業算是一段黑歷史，她想抹掉吧；但走過必留下痕迹，當年她不負我，今天也輪不到我出來寫這篇文章。」接著狂酸：「愛蹭人的本性難移，得流感還敢出席歸寧宴，真的只要媒體流量，其他一切都不重要是吧。」根據上述種種線索，引來不少網友揣測所指對象就是范瑋琪，然而相關人等皆未有回應。