張杰首開港騷張智霖捧場取經　「溫拿四虎」驚喜助陣

內地主持人天后謝娜的歌手老公張杰及馬來西亞情歌天后梁靜茹先後來港開騷。張杰除請得「溫拿四虎」任嘉賓，台下更有多位星級粉絲，包括謙稱來取經的張智霖。至於梁靜茹感性謂想和歌迷見面，足足等了10年。

內地歌手張杰首踏香港舞台，在亞博舉行一連3場巡迴演唱會，而前晚尾場請得鮮有擔任表演嘉賓的「溫拿四虎」，包括譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤、陳友和彭建新現身，張杰更化身「期限第五虎」代替葉智強，大合唱溫拿經典廣東歌《朋友》及《Sha La La La》，勾起歌迷的集體回憶。其實張杰跟阿倫頗有淵源，張杰21年前在內地選秀比賽《我型我秀》奪冠，當年正由阿倫擔任評判，之後兩人在內地音樂節目《時光音樂會》第一季合作，可謂亦師亦友。

而當晚另一重量級彩蛋便是台下的星級粉絲，包括他以「女神」相稱的太太謝娜、因內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》第二季而成好友的張智霖、蔡少芬和老公張晉以及王祖藍夫婦。張智霖昨日接受訪問時表示和謝娜夫妻關係友好：「如果佢哋嚟香港都會約見面，因為我同太太都同謝娜合作過內地綜藝節目，覺得個演唱會好好睇，製作好好，有啲歌係第一次聽，但都畀張杰歌聲感動到，睇完佢個騷都覺得自己學到嘢。」

梁靜茹等足10年踏紅館

另外，情歌天后梁靜茹於上周五、六假紅館舉行巡迴演唱會，她身穿6米長亮黃色禮服為個唱揭開序幕，又剖白心聲，直指申請紅館檔期好難，她用廣東話、國語夾雜着謂：「10年先至喺度見一面，實在太難，小時候對這個紅館有非常多的夢，我也在你們的位置看過林憶蓮，每一個你們，每一個座位都是非常難得的。」除張杰及梁靜茹外，由下月至8月期間，有不少「過江龍」來港開騷，包括台灣歌手陶喆、周杰倫，尚未定期的還有王力宏及孫燕姿等。