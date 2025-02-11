Kanye West宣傳納粹黨T恤被鬧爆　馬斯克停用社交帳戶

美國饒舌天王Kanye West近日因連串反猶太言論而被網民鬧爆，而前日（9日）他趁住美式足球盛事「超級碗」花800萬美元（約6,240萬港元）買30秒電視廣告宣傳其服裝品牌官網，網上發現他出售多款散播仇恨訊息的20美元（約156港元）平價T恤，其中包括納粹黨黨徽（Swastika）的T恤。

曾自爆是納粹黨與希特拉（Adolf Hitler）超級擁躉的Kanye推出納粹黨黨徽T恤後，即惹來fans搶購短時間內賣出10萬件納粹黨T恤獲200萬美元（約1,560萬港元）進帳。此外，Kanye亦推出印有因連串性罪行而於獄中扣留候審的饒舌男歌手Diddy服裝品牌Sean John名字的T恤，他之前於社交網留言表明支持Diddy。

除了出爭議T恤被「天下圍攻」之外，Kanye前日再次發表反猶太主義言論，評擊女性及支持納粹。他得戚地留言表示：「我好感激馬斯克（Elon Musk）准許我喺呢度發洩。」之後，Kanye又向死敵天后Taylor Swift開戰批評她扮好人。連番發表歧視言論及分享色情內容後，社交網老闆馬斯克即留言表示：「根據佢（Kanye）發表嘅內容，佢個帳號已被歸類為NSFW（工作場所不宜），大家唔應該再睇到呢種事情。」之後不久，Kanye亦將其社交帳號取消。另方面，Kanye妻子Bianca Censori日前於社交網留言護夫話祈禱叫上帝保護老公帶領他明白與尊重所有人，不過事後她否認有留言並指被冒認帖文，已聯絡社交網叫他們停止該帳號。