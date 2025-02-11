汪小菲欲在台開餐廳食閉門羹　賈永婕寸爆：商場就是要有Guts！

大S離世，即引起不少是非，台北101董事長賈永婕早前透露到日本送好友大S最後一程，隨即回台繼續處理公事。最近有消息指出，汪小菲想在台灣重起爐灶開餐廳，卻被其他商場婉拒。對此，賈永婕在社交網轉發，表示該商場雖然不是台北101，但也為對方的決策喊畀Like，直說：「商場就是要有guts！」

賈永婕轉發汪小菲想再度來台開餐廳的新聞，寫下：「商場就是要有guts，挑選優質品牌比甚麼都重要！大讚另一商場的決定是對的。網友也紛紛回應：「真的，101有你把關真好」、「慎選合作夥伴真的很重要！一個人的道德跟做出來產品質量我覺得還是有相關聯的！」、「世界太亂我們沒有跟着亂，我們堅若磐石」、「無敵鐵金剛要出拳了喔？」

而汪小菲望申請經營食肆的營運資深經理證實此事：「雙方有討論，現階段不適合進行進駐的合作，未來若有適合的機會再做合作的評估。除此之外，我們無意且不宜就任何潛在合作對象或現已合作品牌，做商業租賃合作以外的評論。謝謝！」

汪小菲當年和大S結婚後不久，就將自己的餐廳品牌「俏江南」引進台灣，找來大、小S等名人站台，但數年後因經營困難黯然退場。之後因產品品牌問題，汪小菲和張蘭再開新餐廳「麻六記」，在內地受到歡迎，不到三年，在上海、天津、成都、廣州、濟南、杭州、西安等地，已開超過29家分店，還販賣相關周邊食品，去年12月就傳出計劃將分店開到台灣。

而汪小菲也曾以大S的名字在台灣開設「S HOTEL」，不僅酒店有許多大S的照片，入住的旅客還可以收到印有大S照片和簽名的歡迎信。但隨着2人離婚，酒店的處境變為尷尬，一度傳出要改名成「菲行商旅」，但最後交由集團經營，並改名為「台北敦化美憬閣酒店」，去年8月停業，還宣布低價拍賣床墊、被子、電視等酒店內物品，引發民眾一陣搶購風潮。