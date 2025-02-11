阿Sa情敵︱梁超怡與石恆聰劃清界線　暗撻「翻版王浩信」

2022年港姐季軍梁超怡，前年疑捲入蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億太子爺」男友石恆聰戀情，導致2人的6年情玩完。一直避談的梁超怡，事件擾攘近1年才回應：「其實我覺得呢啲唔係真呀！」與石恆聰劃清界線。

原來梁超怡靜靜為愛起革命，已暗撻早前合拍TVB劇《黑色月光》中「富三代渣男」馬志威的年輕版、有「翻版王浩信」之稱的林俊其，2人身穿「白色情侶裝」到尖沙咀拍拖撐枱腳，全程甜蜜又溫馨。

聲稱工作行先的梁超怡，據知已撇甩石恆聰，全情投入林俊其的懷抱，隨着早前《黑》劇出街，梁超怡和劇中演員四出宣傳，當中她連同同劇的林俊其和廖慧儀3位年輕演員獲麥玲玲主持的《玲玲友情報》邀請任嘉賓。雖然梁超怡在劇集上未能俘虜林俊其，但在節目上，當林俊其以金句「你好乞我憎」作介紹，向梁超怡作開場白。而梁超怡則現出「心心眼」，並謂︰「我好鍾意你！」其後，林俊其提到一場入籃戲後，要勁chok，梁超怡笑言「chok咗好多次」，廖慧儀問她︰「鍾唔鍾意？」她甜笑答︰「鍾意。」林俊其和梁超怡的一言一語互動，甚有默契，簡直是隔空傳情。

當日，身高1米83的林俊其跟1米60的梁超怡孖住行，外形都相當合襯。2人1全程有傾有講，當行經見到近來熱爆的一個Labubu巨型公仔時，梁超怡即童心大發，忍上住衝上前擺甫士，林俊其便醒目地拎起手機替她影相。跟着，他們自然地頭貼頭自拍留念。

林俊其和梁超怡閒逛了一會，便到餐應撐枱腳，席間話題不絕，之後林俊其便陪梁超怡去Shopping，她每每睇中了心水，便拎上身試着，並向男方問意見。最後，梁超怡去挑選化妝品，他也奉陪到底，去完一間又一間，表現體貼。至黃昏時段，他們便去截的士離開。