蔡少芬老公張晉暴瘦臉頰凹陷　竟與呢位神級歌手撞樣...

無綫千禧年代四大花旦之一、「最年輕視后」蔡少芬（Ada）的老公張晉2年前拍戲時不慎受傷，左腳小腿位置要打石膏，康復後去年只有一部電影《陌路狂刀》上映。張晉休息一後時間，與Ada減少晒幸福打卡，前日（9日）流出張晉的近照，即引起網民討論。

50歲的張晉去年底與Ada曾現身睇演唱會，被網民在場外捕獲，當時2人手牽手進場，相當溫馨。網民已覺得張晉在外貌上有所變化，更直指認不出來。在最新Ada與張晉的合照中，更見到戴上鴨舌帽的張晉，比昔日膚色黑了不少。

Ada雖然已經51歲，在照片中仍然明艷照人，相反張晉不但膚色變黑，而且臉上凹陷，暴瘦不少，驟眼看起來與李克勤十分相似。

張晉功夫了得，早於9歲開始已經習武，11歲進入四川少年武術隊，先後獲得全國武術比賽陳氏太極拳和太極劍冠軍，槍術、劍術冠軍，八卦掌、醉劍、對練亞軍，還在第七、八屆全國運動會上獲得金牌和銀牌。張晉於1998年退役後，加入袁和平「袁家班」做武術指導，並在袁和平的帶領下，在電影《臥虎藏龍》中擔任楊紫瓊、章子怡的替身。

Ada與張晉在2003年合作《水月洞天》互生情愫，由於Ada早已是TVB當家花旦，相反張晉當時仍籍籍無名，二人相戀初期曾不被外界睇好。Ada曾多次拒絕張晉，最終被男方打動，二人於2008年結婚，育有兩女一子，非常幸福。