東冲有料到：曼谷又有新玩意

早前於曼谷參觀了最新的展覽，前後、左右及上下播出的畫面構成了一個特色空間，這幅圖猶如置身科幻城市一樣。（胡慧冲提供）

疫情前我曾到日本見識過沉浸式燈光投影展覽，自此便深深愛上，每當曼谷推出這類展覽時例必一身白衫白褲入場，更刻意挑選投影機對出位置打卡，令大部分圖案都可落在我身上。

不過，這種投影展覽已Outdated了！今時今日流行在一種在長形房間內投影Video，特別之處是空間內的天花、地板及牆壁均成為Video播放的屏幕，身處房內恍如置身於Video的畫面內，視覺上則有鋪天蓋地、山泥傾瀉般的懾人效果！

於社交媒體觀賞不少相關的Video，大部分均是中國大陸出品。意想不到的是上海一間公司現時於泰國曼谷正舉行相關的展覽，小弟早前便親身去體驗一番，果然非常震撼。播出的Video像素超高、色彩鮮艷兼且極具層次，前後、左右及上下的畫面將訪客大包圍，當聚精匯神觀看前方畫面時，會發現畫面具有立體效果兼令人有點頭暈，實在相當好玩！

可惜的是，展覽場地不在曼谷市中心的就腳位置所以場內較少本地客及遊客，若搬往熱門地點的話，肯定吸引不少捧場客。

作為國際金融城市，香港有很多高級商場及展覽場地，估計他朝都有相關展覽登場，如果配合畫面再加相應的體感效果（例如打風或落雪）的話，整體感受肯定更為出色！

胡慧冲