衛詩雅孖未婚夫母校影婚紗相　公開投訴對方愛遲到

藝人衛詩雅（Michelle）跟從事醫美的未婚夫Kenley將步入婚姻殿堂，昨日（10日）Michelle在社交網曝光兩人拍攝婚紗照的花絮，Michelle將自己比喻為校長，對方是神父，指對方在家中地位比自己高，不過忍不住開腔投訴對方遲到：「點解啲醫生咁鍾意遲到！」又斷言對方很有可能在婚禮當日遲到。

兩人去到Kenley的母校影婚紗照，Michelle問到對讀書時可有幻想過自己會在這裏拍婚照？Kenley直言：「冇，女朋友都冇諗過。」被問人生最到收穫是否遇到未婚妻？他揚言：「無錯，我經常同人講識到佢係用盡我人生所有運氣，我以後唔會再中六合彩同其他獎。」Michelle踢爆對方：「但你上期有買六合彩喎！」Kenley則理直氣壯地說：「我有，所以冇中囉！」

不過發表完愛的宣言，Kenley就大爆Michelle瘀事：「我溫馨提示佢室內唔好玩無人機，但佢借咗聾耳陳隻耳完全冇聽到，我轉個頭佢已經玩緊，後來聽到佢大叫，原來佢畀無人機纏住咗啲頭髮，最後要用剪刀剪咗啲頭髮，又試過打邊爐整燶咗個煲，要開兩個空氣清新機去吸味。」問他是否接受到太太是地獄廚神，他笑言對方廚藝已有所進步不再地獄：「我唔會用地獄廚神去形容佢，煉獄啦，差一級去到天堂，祈多啲禱，佢好有心嘅，暫時煮得最好係煲湯，佢有佢媽咪嘅真傳，佢媽咪煮嘢食好叻。」

而影到接近尾聲，拍了一整天的Michelle大呻好攰：「我好憎影相，人生中最唔鍾意影相，影相之中最唔鍾意婚紗相，婚紗好唔舒服，得個靚字，究竟係邊個發明影婚紗相，真係好辛苦，我又想嘔。」未婚夫即拍拍對方肩膀以安撫。