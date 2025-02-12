【是日通勝】

農曆正月十五

乙巳年 戊寅月 壬子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、祈福、動土

忌：入宅、出行、安葬

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、44、22

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

金牛座：人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

雙子座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

巨蟹座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

獅子座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

處女座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

天秤座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

天蠍座：管好自己的情緒，事業發展可更上一層樓。

人馬座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

山羊座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

水瓶座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

雙魚座：珍惜眼前人，面對外界誘惑必須保持清醒。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）馬 煩惱多

鼠：事業運上升，棘手問題有望得到解決。

牛：工作運稍遜，容易把簡單問題複雜化。

虎：有機會一展所長，事業發展漸入佳境。

兔：買東西前要先格價，以免當了冤大頭。

龍：桃花較弱，緣分未到，脫單要有耐性。

蛇：面對誘惑要自律，切勿做出越界的事。

馬：是日沖煞，心情煩躁，出門易有意外。

羊：把壞習慣改正過來，易得到上司認同。

猴：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

雞：財運一般，遺失貴重物品的機會甚高。

狗：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

豬：財運低迷，花錢如流水，易入不敷支。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門地氈宜忌（下）

每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，因為大門是氣流最常進出之處，上期跟大家分享了其中四大門向，今期續分享剩餘的幾個門向。注意以下應用以「立春」為界，即2月3日起採用。

大門向正西（四綠星臨門）：家中各人特別有利考試、升職及提升名氣，不論是進修或讀書皆有明顯進步，適宜放粉藍色或綠色地氈再作催旺，也適合在玄關一帶擺放文昌塔。

大門向西北（三碧是非星臨門）：家中是非及爭吵特別多，宜平心靜氣處事，大門一帶則忌用綠色及藍色地氈，宜用紅色地氈或張貼紅色海報、揮春。

大門向正北（七赤星臨門）：家宅運較弱，要慎防盜賊及官非訴訟，也要小心受金屬利器所傷或與人爭吵。此外，大門位置不宜動土，也不利擺放帶流動性的物品，宜放粉藍色地氈化解。

大門向東北（五黃星臨門）：整體健康運不佳，更要提防舊病復發，因此大門及附近一帶切忌裝修動土，也不利擺放紅色、黃色地氈，以免進一步損害健康運。今年適宜在大門旁掛白玉葫蘆、能發聲的圓形銅鐘或銅鑼，亦可擺放淺灰色或米色地氈，並在下面放銅片及6枚銅錢化解病氣。