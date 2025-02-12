「死侍」棄天后轉撻史嘉娜　被重提舊事Alanis有回應

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與影星妻子Blake Lively被美國導演兼演員Justin Baldoni指控「職場霸凌」，賴恩夫婦近期經常被傳媒翻舊帳，而最近網上流傳一段美國知名DJ Howard Stern於2008年在網台節目訪問賴恩歌手前未婚妻Alanis Morissette的片段，在訪問中他窮追不捨追問她有關賴恩偷食的傳聞。

Alanis於2002年與尚未走紅的賴恩拍拖繼而訂婚，直至2007年分手。Howard當時於訪問中提及Alanis之前公開表示與賴恩分手後曾1周5次接受心理輔導一事，Alanis被問及此事時即回答：「輔導唔關個男人事。。。係關於我自己。唔係關於個男人。」Howard轉話題提及賴恩移情別戀與史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）拍拖兼結婚一事，Alanis靜止片刻沒有回答，Howard即說：「咁又點？佢返屋企，然後宣布佢有另一個女人？」Alanis即否認。而當被問到她是否預視2人將分手，Alanis點一點頭，並承認當時已就分手作好準備。Howard「咬住唔放」問她：「你認唔認為佢係嗰啲當同第2個墮入愛河之後就好快發展另一段關係嘅人？」Alanis即回答：「我唔可以為佢而講，我真係唔知。」

雖然Alanis愛情受重創，但幸好她與賴恩分手後2年就遇上老公Mario 'Souleye' Treadway，2人於2010年拉埋天窗。她們育有3名子女做幸福少奶奶。