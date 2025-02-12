楊冪淪「最失望演員」　吳謹言復仇劇翻盤

內地頂流女星楊冪，有着「流量女王」美名的她，每每推出新劇都創下驚人的收視成績，然而近年作品連橫仆直，日前甚至被內地影視平台選為「年度最失望演員」。

從內地影視平台公布的名單可見，口碑及收視上都有亮眼成績的《慶餘年2》，被選為「年度最佳劇集」，其中男主角張若昀更被選為「年度角色」、「年度演員」。然而，昔日被視為收視保證的楊冪，如今不僅被評為「年度最失望演員」，連她與龔俊主演的《狐妖小紅娘月紅篇》也因劇情漏洞多、演技生硬、濾鏡過強等收穫不少負評，可惜即使話題滿滿，但口碑與收視卻不如預期，被選為「年度扑街製作」；相反，同期上線的《墨雨雲間》起初雖不被外界看好，加上女主角吳謹言的演技總被網友詬病及嘲笑，但因復仇主題，讓觀眾看了大快人心外，吳謹言進步許多的演技也讓她再度翻紅，同時捧紅男主角王星越。

事實上，有意轉型的楊冪2024年接連推出《哈爾濱一九四四》、《狐妖小紅娘月紅篇》及電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，可惜結果差強人意，尤其是電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》上映後票房仆直，播映5日就宣布撤檔，如今楊冪光環雖不復從前，但不少粉絲認為願意嘗試是好事，甚至連內地知名製作人于正也表示，依舊看好楊冪：「永遠期待她的下一部，我覺得很快又爆了，諷刺的人又來舔了，這個世界就是如此。但她的高度蛐蛐的人（小聲在背後議論別人的人）永遠達不到。」