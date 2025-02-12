阮浩棕開心獲周潤發激讚：會以對方為榜樣

「上等孫」阮浩棕最近獲萬千星輝頒獎典禮的「飛躍進步男藝員」獎，近日又被影帝周潤發公開點名稱讚，認真上位有望。浩棕對於獲發哥讚賞，他受訪時表示激動及意想不到：「感覺好唔真實，我同佢冇合作過，只有過一面之緣，2014年我拍劇集外景時，咁啱遇到佢行山，同佢影過一張合照。」他直言對方的稱讚是很大的鼓舞及鼓勵，但會保持平常心：「細諗之下都係一個好大嘅壓力，佢嘅地位毋庸置疑，係一個大家都好敬仰嘅影帝同前輩，獲得佢嘅讚賞都係一個警惕，代表佢見到我身上有潛質，我要更落力去做令自己進步，先唔會辜負佢嘅讚賞，我會以佢為榜樣。」

另外，浩棕於過去的星期日跟發哥參加同一個馬拉松賽事，不過，對方參加半馬，浩棕為慈善機構出賽參加10公里賽事，故當日跟對方緣慳一面，原來今次是浩棕首次參與，問到賽前準備，他說：「我之前只係練咗幾課，因為細個都跑過步，衡量過自己身體狀態覺得跑到，而且冇諗住要衝好好嘅時間，只係想享受過程。」至於有否跑上癮，他稱之前一直是一個人練習，發現原來在人多的跑步的氛圍下，節奏及表現會有所提升：「跑完之後覺得如果今年落力啲練習，可以挑戰更長距離同更快嘅時間，諗過繼續訓練，希望明年有更大突破。」