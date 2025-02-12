S媽再發文嗌「心破了洞」　粉絲供祈福燈默默悼念

台灣48歲女星大S（徐熙媛）春節與家人同遊日本時，因流感併發肺炎過世，S媽白頭人送黑頭人，悲痛逾恆，夜裏輾轉難眠，繼尋日（11日）凌晨社交網貼出陳昇歌曲《把悲傷留給自己》，今（12日）凌晨又痛喊：「心-破了一個洞-要如何補上？？？」網友紛紛安慰，「要好好把自己照顧好！我們學着帶着祝福讓大S無罣礙的離開，大S會永遠活在我們的心中」、「現在重要的是要好好的照顧孩子們」、「大S也希望你好好的，S媽要保重身體，就讓時間撫平你的傷口」。

好友Makiyo尋日亦透過私人社交網帳號發文，再次表達對大S嘅思念：「妳是我最崇拜的姐姐……」似乎想起大S生前歷經嘅所有事情，令佢不禁有感而發：「我知道妳很強！所以我現在也知道我要變強了。」同時感謝大S永遠都畀佢無止盡嘅支持同鼓勵：「所以我知道，所以我要妳放心，我會更強的走下去的。」

另外，近日網上流傳照片，一間寺廟驚見有善心民眾默默替大S祈福供燈，僅留下「往生極樂」4字，供燈桌上壓住字條，於 2025年2月5日寫下：「供燈善信 徐熙媛」被指於近日眾多是非之中，呢份溫情顯得格外珍貴。