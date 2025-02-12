【簡潔生活學】由興趣變事業　路不易行

今天是正月十五元宵節，祝各位讀者元宵節快樂，吃過湯圓，一家人或情侶，團團圓圓、甜甜蜜蜜。

新年前後接受了一些訪問，離不開女性職場的問題，尤其在創業路上如何面對困難與壓力，我也想借機分享一點心得，明白很多人創業由興趣開始，但同時也要有心理準備，要投入的時間和精神遠比想像多，隨着時間熱情可能會減褪，所以要接受當中帶來的樂與苦。然而，能夠將自己興趣發展成為事業，當中也有一定的滿足和成功感！

Mariah在她的IG出很多Post，讓人了解衣服重組的過程，再造衣服的設計不僅僅是簡單的修補和翻新，而是通過創新的設計理念和技術，賦予舊衣物新的生命。經過她精心剪裁併貼後的衣服，變成了獨一無二的時尚款式，所以她的作品經常售罄，價錢方面：最平20美元有交易，但最貴一件售價550美元也有。

在她的創業路中，同樣遇到困難，在其中一個Post說過自己頭3年，日日以淚洗面，因為零收入而感到焦慮，每星期工作超過80小時，不能放假休息，不過，她的堅持，加上她的無窮創意及超卓的手工，終於慢慢吸引到很多買家，而她的丈夫早前也加入了，以夫妻檔形式營運這個環保時裝網站。

努力雖然不一定會成功，但成功必定要經過歷練。

所以寄語準備創業的朋友，能夠做「最好的準備、最壞的打算」，踏出第一步，試過了，人生也不會後悔。

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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