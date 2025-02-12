葉童鄧萃雯領軍《浪姐6》　李施嬅成「秘密武器」？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》來到第6季，有關方面昨正式官宣名單共33人，目前僅對外公布了26位「姐姐」的名字，而早前網上流出的卡士包括林依晨、邵雨薇、何超蓮等統統「不翼而飛」，最終由61歲的葉童與58歲的鄧萃雯負責「領軍」，帶領侯佩岑、江一燕、何泓珊、蔣夢婕、吳宣儀及祝緒丹等出征。與最年輕3位參賽者、同歲29歲的宋妍霏、毛衍七及李藝彤比較，葉童較她們足足年長32歲，形成「年齡最大差距萌」！

據悉大部分「姐姐」昨日已向製作組報到，為拍攝做好準備，吸引大批傳媒到場等候。葉童由助手陪同下出現，旁邊更有人「護航」，阻止旁人拍照，而葉童則於社交平台發貼文上載新相並留言：「毛衣和熱飲我都愛」，但見她依舊頂着一頭灰白髮，相信節目內她將以最真實的狀態去俘虜觀眾。至於鄧萃雯則以一身深藍色打扮、束起頭髮戴上口罩瀟洒現身，久違了的她令人期待將以甚麼形象登上《浪姐》舞台。

另外，網上瘋傳剛宣布分手的李施嬅被大會視為「秘密武器」，有消息指其名字已多次出現於「名單」之上，其所屬經理人公司「天娛傳媒」與製作單位關係密切，加上施嬅本身唱跳能力不錯，加盟的機率自然被睇高一線！今次主辦單位可謂大灑金錢，安排一眾「姐姐」入住拍攝地海南陵水香水灣一所豪華酒店，讓她們先好好休息整頓兩天，預計元宵節前後正式投入初舞台錄影工作。