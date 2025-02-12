鄧麗欣畫展晒作品　同男友講定唔慶祝元宵節

藝人鄧麗欣（Stephy）以低胸裙到尖沙咀出席藝術展，並以畫家身份展示兩幅以花為主題的油畫作品。她指由細到大也很喜歡畫畫，小時候獲老師貼堂已經很開心，沒有想過作品能夠展出。

Stephy今次展出兩幅油畫，綠色的一幅是心血來潮繪畫，只花了一小時就完成，當初也擔心不夠完美，後來認為隨性也是藝術的一種表達。另一幅畫則是送給朋友的創業禮物，笑言要求她畫畫的朋友排長龍，問到可有繪畫男朋友？她笑謂比較少畫人像。

3月將在紅館舉行演唱會的她近期忙於排舞、練歌和畫畫，透露畫作會融入舞台，一直想閉關準備的她因要為電影和新歌宣傳未能成事。問到男朋友怎樣支持她開騷？Stephy笑說：「間中同我食吓飯，食餐好啲，佢最擔心我食唔夠嘢，同埋陪我做運動，身體力行支持。」講到元宵佳節和情人節怎樣慶祝？她甜笑說：「冇特別慶祝，因為都講好咗呢幾個月有咩節日，都唔好怪我，演唱會之後再慶祝，天天都係情人節啦，自己講完都起雞皮，哈哈。」她指未有時間準備情人節禮物，但笑言男友當然要好好準備：「佢梗係要照做啦，我唔做咋嘛，唔好誤會。」