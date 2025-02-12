浪漫主題Cake　造型吸睛

一個吸睛的蛋糕和甜點，可讓愛意瞬間升溫。來到情人節，主題蛋糕加上特別設計的造型及配合應節的點綴和食材，頓時令浪漫指數急升。除了飯後享用的主題蛋糕，餐廳的情人節餐點也有供應搶眼的配搭，讓大家隨時保持甜甜蜜蜜。

心心相戀

情侶們最想就是心心相印，法國糕點品牌推出節日限定心之戀蛋糕，以紅桑子及人氣的開心果，製作成紅桑子果蓉和忌廉，配雲呢拿海綿蛋糕、開心果忌廉和開心果脆餅底，表面有心形朱古力和可食用玫瑰花點綴，配上同樣心形的蕾絲朱古力禮盒，最適合傳情達意。

栗子啡香

在這個情人節，東涌五星級酒店的主題晚餐各有不同的甜點供應，如自助餐廳的甜蜜情人節自助晚餐有玫瑰紅桑子蛋糕、檸檬芝士蛋糕棒、紅桑子松露朱古力撻、朱古力士多啤梨和白桃撻等。扒房的「粉紅蜜語」下午茶則有紅桑子松露朱古力蛋糕、天使蜜語粉紅玫瑰酒果凍、紅桑子瑪德蓮蛋糕和士多啤梨玫瑰西瓜蛋糕。餅房則推出情人節限定「浪漫花語」巴伐利亞咖啡栗子蛋糕，冬日當造栗子和咖啡打造富層次的甜味，再加上立體花卉裝飾，栩栩如生。

多款選擇

人生最緊要有得揀，精品烘焙品牌今年推出多款情人節蛋糕，心形的紅絲絨蛋糕，內裏的可可香及酸度，代表愛與激情。朱古力士多啤梨玫瑰蛋糕伴有火紅朱古力玫瑰，收後令人心花怒放。人氣拿破崙蛋糕鋪滿士多啤梨，配合同口味忌廉吉士，鬆脆香口。其他還有開心果紅莓慕絲蛋糕和白朱古力熱情果玫瑰慕絲蛋糕等，總有一款合兩人喜好。

伴送鮮花

重視儀式感的話，蛋糕與鮮花缺一不可。中環五星級酒店網上商店推出「The Velvet Box」，心形朱古力盒盛載紅絲絨蛋糕，高貴華麗。客人還可配搭鮮花套餐，由著名花藝品牌設計的Blushing Seasons和Red Romance情人節優雅限定花束，配蛋糕一齊送上，愛意加倍。

輕盈芳香

人氣甜品店於2月14至16日推出情人節系列，情人節限定蛋糕以曲奇餅底做基調，內餡混合馬斯卡彭忌廉及自家製士多啤梨玫瑰果醬，上層雲呢拿海綿蛋糕以士多啤梨和玫瑰花作裝餅，輕盈優雅。香檳慕斯搭配玫瑰蛋糕內有香檳浸白提子乾，配以乾花點綴，香氣撲鼻。配限定的朱古力球禮盒，朱古力加熱牛奶沖泡，配蛋糕享用最好不過。