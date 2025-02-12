姜濤連出兩日Annual Dinner氹員工　MIRO呻課金不如做快餐店

做得鏡粉，當然希望日日見到MIRROR 12子，畀錢做MIRO（官方歌迷會成員）主要目的，當然是近距離與偶像近距離接觸，無論演唱會又好、聚會又好，都可以比沒有入會的鏡粉有更多着數。可是MIRO組織的活動或是幫歌迷買演唱會飛，經常惹來詬病，今次又有MIRO嘈喇！

近日有連鎖快餐店為犒賞員工，連搞幾日Annual Dinner，人氣王姜濤和Jer首日做嘉賓，令全場瘋狂後，第2日姜濤又再出動成表演嘉賓，今次還有Edan助陣，2人齊齊唱台灣天王周杰倫金曲《星晴》，又近距離與大家握手，現場氣氛熱烈，簡直變了鏡仔嘉年華，當晚照片流出後，即令不少真金白銀入會做MIRO的鏡粉眼紅。

有MIRO留言：「做乜鬼MIRO，做佢哋員工仲好啦！有得近距離大合唱同握手！偶像今日勁開心呀！你開心我就開心呀！」即有其他MIRO留言：「做咗多過1000日MIRO，都未有咁嘅福利！」、「咪係囉，做MIRO係水魚！」另外，有姜糖為姜濤搞了「姜糖叱咤慶功宴暨新年晚宴2025」，只見有乳豬全體和燕窩食，實行圍爐取暖。