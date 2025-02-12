NJZ下月襲港　Hanni被爆拒續簽韓國工作簽證

韓國人氣女團NewJeans去年11月底以所屬的ADOR事務所及母公司HYBE違約及未有聽取她們的訴求為由，單方面宣布合約無效，5女已很委任代表律師，向ADOR採取法律行動，而她們日前宣布將組合改為「NJZ」，並將參加下月23日在香港舉行的音樂節《ComplexCon香港2025》，屆時將會公開新歌。

而越澳雙籍成員Hanni在韓國的工作簽證有效期已於2月初屆滿，昨日（11日）有消息指雖然ADOR已準備好為Hanni續簽的所有資料，打算為她申請續簽工作簽證，但Hanni卻拒絕簽名。

據悉Hanni過往是通過ADOR申請「E-6簽證」，「E-6簽證」是供藝人、歌手、演員及模特兒等以在韓國進行文化藝術活動為目的而發出的簽證，如果與事務所的合約屆滿，簽證亦會被視作無效，根據當地的出入境管理法，若與事務所解除合約，必須於15日來重新申請簽證，或需要簽訂其他工作合約，而對於Hanni拒絕續簽一事，ADOR僅表示：「無法確認。」有韓媒猜測因為Hanni在韓國的工作簽證已經無效，所以才選擇香港作為NJZ公開新歌的地方，亦有網民猜測Hanni只是拒絕通過ADOR續簽工作簽證，因早前組合曾透露將會有其他經理人公司。