P1X3L出席六福珠寶元宵節『冰‧鑽愛心』活動　與粉絲猜燈謎

男團P1X3L 3子吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）今日（12日）現身「六福珠寶元宵節『冰‧鑽愛心』」活動，吸引不少粉絲圍觀，3子亦應觀眾要求送上飛吻，與粉絲互動玩遊戲猜燈謎。

今日是元宵節，還是單身漢的3子稱暫未有具體安排，今年24歲的Marco笑指今年可能會留家與媽媽看電視，自言還是A0的他表示因讚書時期沒有好好把握，導致自己到現在仍是單身漢，不過現已經準備好，隨時都可以結交女朋友。問到Marco喜歡甚麼類型的女生？他坦言喜歡高貴兼有品味的女生，再加上外貌出眾就更好了。

同場，George表示會在工作中與電影中的女朋友一起度過，又預告由他主演的電影《不赦之罪》將於今年在香港上映，呼籲本地市民可以多多支持本土作品。他亦表示希望今年可以多接一部電影，又自言現階段甚麼類型的電影都可以拍，最重要是累積經驗。

至於Phoebus就笑言剛剛已約好到Marco家中一起看電視，又透露近期與家人搬了新家，所以現忙於布置安樂窩。問到日後可會考慮自己一人住？他就以想多陪伴和照顧家人為由，選擇與家人一起住：「因為讀書嘅時候我住宿舍，好少返屋企，之後一畢業我就參加比賽入行，所以喺家人身上花嘅時間唔多，亦都冇乜時間分出嚟拍拖。」3子又稱現在這行競爭大，所以都想先專注工作。講到今年大計，3子就指會出新歌，亦表示有機會的話都想再開演唱會，目標場館是在啟德。