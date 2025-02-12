本日日本：豪住東瀛酒店　Chill歎賞櫻

踏入春季，日本又到了賞櫻時間。東京有不少住宿設施趁機炮製櫻花主題搞作，其中高輪地區的4間酒店將於3月7日至4月13日與京都市合作舉辦「高輪櫻花節2025」，可於20,000平方米的日本庭園內欣賞210棵盛放櫻花樹的同時，更提供住宿方案及多項活動讓你感受不一樣的櫻花之美。另外，文京區及千代田區亦有酒店分別推出護膚品牌聯乘櫻花客房及櫻花Lounge，帶來更豐富的賞櫻樂趣！

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高輪區：京都市合辦 體驗樂無窮

位於東京高輪地區的4間酒店（高輪皇家王子大飯店櫻花塔東京、高輪格蘭王子大飯店、高輪花香路及新高輪格蘭王子大飯店）共用佔地20,000平方米的日本庭園，園內種植了17種、約210棵櫻花樹，整個春季都能欣賞到櫻花美景。而高輪櫻花節便以這片庭園為核心，結合住宿、文化體驗及飲食，提供豐富的春日消閒樂趣。先講住宿，前三間酒店各自推出SAKURA View Stay住宿方案，入住的客房均可欣賞到滿開的櫻花景色。體驗活動亦多姿多采，例如在庭園舉行的SAKURA Morning YOGA、茶席體驗及親手烤製草加煎餅等，跟京都市合作的項目則有和菓子、京友禪金彩手提袋及燈罩的D.I.Y.工作坊，無論賞櫻或玩樂都照顧周到。飲食方面，4間酒店旗下多間餐廳均有特色春日料理登場，當中最值得一試的是高輪格蘭王子大飯店貴賓廳於3月25及26日供應的下午茶，該貴賓廳由百年歷史的竹田宮邸改建而成，除了邊賞櫻邊享用豪華英式下午茶外，更附設該建築的導賞團。住宿方案（2人1房）房租每人每晚¥36,110起（約HK$1,806）。

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文京區：品牌聯乘 觀景浴缸

於1952年在東京文京區開業的東京樁山莊大飯店，除了豪華的住宿規格令人津津樂道外，更擁有恍如森林般的闊落庭園，內裏種了約20種、共100棵櫻花樹。今個櫻花季酒店與法國著名護膚品牌合作，即日至4月13日推出兩個春季限定的櫻花住宿方案，當中的「櫻花景觀浴缸套房～附Premium下午茶～」入住酒店唯一的景觀浴缸套房，面積達93平方米，住客可在私人浴缸中邊泡澡邊欣賞庭園的櫻花美景。房間內除了提供護膚品牌的櫻花士多啤梨系列沐浴用品外，還包括一套12件的櫻花香味禮盒，入住當天還可在房內享用專屬的Premium下午茶。另一個「櫻Stay」住宿方案則送贈一套4件的櫻花香味禮盒，並連翌日早餐。酒店的水療中心「悠 YU, THE SPA」於3至5月另有使用「櫻花盛開」系列產品的護理療程，當中的「花園秘密護理」療程結合臉部（90分鐘）和身體（60分鐘）護理，並贈送櫻花系列小禮物。櫻花景觀浴缸套房方案（2人入住）房租¥248,700起（約HK$12,435），櫻Stay住宿方案（2人入住）房租¥62,900起（約HK$3,145）。

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千代田區：天台Lounge 享下午茶

位於被喻為東京政治中心永田町旁邊的豪華酒店The Kitano Hotel Tokyo，3月15日至4月6日期間頂樓的Kitano Arms Lounge將變身為Sakura Lounge，提供一個絕佳賞櫻場所的同時，亦可享用櫻花主題美味。該Lounge擁有28個露天座位和17個室內座位，居高臨下將東京景色盡收眼底，踏入春季更可同時欣賞到屋頂露台搖曳的枝垂櫻。該段期間特別推出多款限定菜單，最引人注目是全無麩質的櫻花下午茶，包括10款甜點和4款鹹點，每一道都融入了日本春季的元素，如櫻花、梅酒和士多啤梨等，既美味又健康，並無限暢飲咖啡、紅茶或原創風味茶。除了下午茶，酒吧更推出了多款櫻花主題的雞尾酒，其中的Sakura Mojito以櫻花花瓣的淡紅色為靈感，結合了薄荷的清涼和櫻花的甜美。另一款雞尾酒櫻小町以無酒精的芋燒酎和甜米酒為基底，搭配紅豆餡，呈現出如櫻花餅般的風味。酒店本身擁有70間客房，最小的房款也有36平方米，以日本的四季為主題進行設計布置，置身其中可感受箇中風情。