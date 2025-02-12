金馬影后陳沖公開遭性侵經歷　赴美留學慘被2校醫視姦

63歲金馬影后陳冲，最近因為推出自傳《貓魚》接受美國雜誌訪問，公開遭性侵的遭遇，

她在書中提到在美國念大學期間，因為身體出現紅疹所以到醫護室，結果卻被男校醫要求脫衣服檢查，「我為難地問他要脫掉哪些，他說得全脫了」，怎料下一秒「看到他掀開簾子，領了另一個穿着白大褂的男人進來，一起看我」，當下她腦筋一片空白。

陳冲表示當時的她只有19歲的她，對美國的文化和醫療環境並不了解，還以為這是正常的醫療行為，直到多年後才明白那天在學校醫務室發生的事「是性侵」，而這段可怕的經歷，如同惡魔一般，一直纏繞著她，給她的心靈留下了難以磨滅的創傷。

訪問中陳冲被問這段經歷，她坦言多年來也沒有跟任何人說過：「親人也好，朋友也好，好像已經被自己否定掉了，就是一個非常有意識地想去忘記的恥辱。原本我就是想寫一寫初到美國時候的一些記憶，但在寫的時候，它就冒出來了，它再出現的時候，我發現我感受到也看到了當時的自己在慌亂當中沒有去記住的東西，它們很清晰地出現了」。她表示其實在早前的「#MeToo」運動發生時，自己就意識到了這是性侵：「但我沒有講過，也沒有寫過。這是我第一次寫，也是我第一次去面對它。」