打機輕旗艦　聯乘Iron Man先係重點？

小米旗下子品牌POCO一向主打Game迷，新出輕旗艦電競機POCO X7 Pro為香港首款搭載Dimensity 8400-Ultra處理器的機型，《AnTuTu》跑分超過170萬，反映性能不俗，並搭載升級版狂暴引擎3.0，透過內部運算提供更穩定的遊戲幀率、連接穩定性及圖像顯示能力。另一升級是LiquidCool技術4.0，配合5,000mm²大面積3D循環冷泵系統，以散熱液循環流動迅速帶走熱能，比傳統均溫板效率提高三倍。另配備6.67吋CrystalRes 1.5K 120Hz AMOLED屏幕，擁有68億種色彩及3,200尼特峰值亮度，戶外打機都睇得清楚;同時支援2,560Hz觸控採樣率及濕手觸控技術，提升打機時篤芒可靠度。

同期仲有入場門檻較低的POCO X7，基本規格接近，但就改用Dimensity 7300-Ultra處理器，並在5,000萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭及2,000萬像素前置鏡以外，額外添加一個200萬像素微距鏡頭。特別一提，兩部機型均擁有IP68防塵防水等級，可在1.5米水深運作30分鐘。除了以上手機，POCO還首度與Marvel合作推出POCO X7 Pro Iron Man限定版，機背採用3D浮雕及鉑金設計，中間是鐵甲奇俠頭盔、弧形反應器及Avengers圖案，機底綴以Tony Stark簽名，並隨附收藏家禮盒、盔甲式保護殼、電弧反應器SIM卡針及客製化主題，粉絲必儲！

同場加映︰AI神機

ASUS新推出AI手機Zenfone 12 Ultra，內置六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正正負5度晃動，拍片較前一代穩定66%，並內置多個人工智能拍法，例如可自動偵測移動中主角並縮放運鏡的「AI追焦錄影」; 主動辨識人臉和貓狗，呈現自然景深的「AI人像錄影2.0」;以及AI錄影降噪、AI模糊修復、AI智慧消除等。內置Snapdragon 8 Elite處理器，支援AI錄音筆記2.0、AI文章摘要、AI搜尋助手。其他規格包括6.78吋柔性E6 AMOLED 120Hz屏幕、雙立體聲喇叭、eSIM及65W快充5,500mAh電池，更激罕地提供3.5mm耳機孔。