何泳芍假牙戴得多　完全融入口中變「哨牙珍」

由有周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW（王灝兒）主演的無綫新劇《痞子無間道》正在熱播中。扮演陳瀅近身丫鬟金珍的何泳芍、韋家雄「花面四大老婆」的葉凱茵、「跛腳二夫人廖蚊」的李芷晴、「斷臂三夫人林渚」黃婧靈，以及「大肚四夫人白箋」寶珮如經已陸續登場，其中何泳芍的哨牙造型相當突出，說話時語帶鄉音，她受訪時表示：「第一季我嘅『哨牙珍』造型好突出，但冇乜戲份，只係一個好普通嘅村民，感恩監製鍾意呢個角色，所以我可以保留到第二季。其實上季個角色係樣衰啲，但再玩樣衰驚大家悶，所以今次就希望轉玩偏可愛路線。」

她預告角色後期會迎來極大變化，更要處理不少感情場口：「多咗啲深層次發揮，唔係淨係搞笑㗎。」又感激對手周嘉洛及陳瀅拍攝期間給予不少機會及意見。由於今次要戴住假哨牙講對白，她透露事前個多月戴假牙練習說話，豈料卻「出事」：「練習主要係預防拍攝時黐脷筋，而我個嘴好似適應咗副假牙咁，包到實晒搞到我愈嚟愈唔哨牙，有日阿瀅好認真咁同我講，你一CUT機會就要除假牙，唔好再戴喇，佢話我個嘴已經完全融合咗棚牙，之後我戴少咗棚牙又真係故突出番。」

而李芷晴親解她們四位太太「甩頭甩髻」之謎說：「劇情交代我哋幾個都好愛韋家雄，我哋又武功高強，成日為咗保護老公打到周身傷。我哋嘅殘缺係無阻我哋嘅功夫嘅，仲暗示咗我哋每個人嘅能力添。我哋邊一樣嘢殘缺，其實就係擅長嗰樣嘢，呢樣嘢都幾有趣。」這次她首度挑戰打戲，難怪直呼有趣：「好彩我之前有中國舞底子，都應付到，覺得打戲同跳舞有啲相似，只係啲動作要果斷啲同埋要用力好多。」