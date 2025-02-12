大S未安葬︱汪小菲置一對子女不顧　靜靜雞帶現任妻子飛返北京

大S（徐熙媛）赴日旅遊因流感併發肺炎病逝，終年48歲，前夫汪小菲接連上演雨中痛哭、下跪等深情戲碼，其母張蘭甚至還造謠骨灰包機費是他們出的，最近2人內地社交網被封。有網民爆料，汪小菲和現任老婆馬筱梅（Mandy）昨天（11日）已一聲不響飛回北京，大S未樹葬，元宵節未過，留下一對年幼子女在台北，據了解，汪氏夫妻確實已回北京，沒帶走2個小孩，深情破功。

大S與汪小菲所生的一對子女，一直跟大S定居台北，因為大S非常希望孩子們在台灣就學，但在她猝逝後，恐怕無法如她所願了。律師指出，依照《民法》規定，大S過世後，子女監護權就會移轉給汪小菲，屆時孩子們可能就會隨生父移居內地。

而S家在大S過世後，已將一對子女的護照和台胞證交給汪小菲，日前汪小菲卻問台灣法官：「你讓孩子回中國大陸有那麼難嗎？」他和張蘭也給外界一種誤解，就是S家不願意交出2個小孩，其實2個小孩的護照和台胞證已經交給汪小菲，他隨時可以帶走2個小孩，而且未來子女監護權也會移轉給汪小菲，如果他愛大S，需要適應生活的2個小孩，不管在台北或北京，他都有義務要好好照顧他們。

如今元宵節還沒過完，也還沒等到大S樹葬，汪小菲和Mandy已在昨日已悄悄飛回北京，未帶走2個小孩。10歲的女兒和8歲的兒子，正是需要爸媽悉心照顧的時候，有網民指汪小菲如果有心，要嘛留在台灣陪伴2個小孩，要嘛帶走小孩，而不是他們夫妻2人丟下小孩不管，悄悄飛回北京。