周潤發獲兩徒弟陪跑　劉昊然認有壓力王寶強感覺熟悉

由影帝周潤發、王寶強及劉昊然等主演的電影《唐探1900》在內地開畫至今已錄得超28億人民幣票房紀錄，氣勢強勁，《唐》系列2位導演陳思誠與戴墨聯同戲中演員一同現身分享拍攝感受。

談到《唐》片系列至今已破100億票房紀錄，問到為何今次會開拍前傳而非第4集？陳思誠表示系列由首集至今已剛好10年，他們希望能帶出一個更有意思的故事，而故事是以唐人街為開端，因此就希望藉前傳帶出唐人街的起源：「回顧那段歷史的時候，發現它其實並不是一個光彩的所在，社會有很多不公平的現象，所以才引伸出這個故事，希望大家以史為鑒，居安思危。」

問到今集加入周潤發，跟王寶強及劉昊然合作是否有很多火花？發哥即笑指自己今次有很大收穫：「我收了兩個徒弟，王寶強天天陪我跑步，劉昊然就一天不來，然後來兩天。」他大讚王寶強很乖每天都跑，就算自己不在，對方也會自動自覺跑步，自己耍太極時寶強就會教他，因對方是少林高手，寶強即笑指每天花半小時跑4、5公里，大家跑出火花來。

問到大家合作拍攝是否很開心？發哥笑指他們應該很苦，下次還是不要拍電影，改拍動畫好了，他説：「因為我會日去到片場就唔走，佢哋以前拍完就會走，依家我喺度佢哋全部唔敢走。」劉昊然亦坦言最初知道要跟發哥合作有壓力，寶強則表示當跟發哥接觸後，顧慮和担心就消除：「因為從小就看發哥的電影成長，腦海對他感覺熟悉，今次能跟他合作，一起跑步、合照，實在太棒了。」

陳思誠亦表示今次這個美國唐人街大哥角色，由發哥演出是不二之選，指發哥以往在港產片中的大哥角色形象深入民心，加上對方亦曾有荷里活發展，絕對符合角色的身份認同，他笑謂：「所以要想辦法請大佬出山。」談到發哥戲中以全英語和普通話演出，他坦言兩種語言也不是自己母語，因此有點壓力，感謝劇組為他將劇本中的普通話都寫上拼音，不過第一稿中的英語是以1900年莎士比亞式的英語去寫，他坦言自己也不明白，覺得很困難：「我收到第一稿嘅時候都推咗，我覺得應付唔嚟，啲英文太深，後嚟佢改返用白話我就Ok，因為始終要演員明白，唔明白好難演，我呢個歲數，好多謝導演畀呢個機會我，因為演員成日都希望有新挑戰，加上有2位咁好的演員，相得益彰，多謝佢哋嘅鼓勵。」

談到劉昊然角色也有不少英語對白，他表示事前也有很好練習，尤其在最後一場戲有大量英語，坦言自己本身英語基礎不好：「幸好上一部戲跟約翰·保羅·庫薩克（John Paul Cusack）合作《解密》時也要用到英語，當時已聘請了一位香港英語老師，他當時亦有跟我到片場排練英語台詞。」

至於戲中演華裔華語部落獵人的王寶強，上身只穿背心露胸肌，問他事前是否要特意加操？他笑謂：「沒想到角穿的那少、露那麼多，但當時自己身型比較胖，因此為角色曬黑和瘦下來，而角色其實只需精幹而不用大隻。」他指因為少了脂肪，所以晚間拍攝時會覺得涼，不過日間的狀態比較好，因開工前都會先跑5公里，又覺得整個過程很享受。身旁劉昊然就大爆寶強在開拍前大半年已戒酒，寶強即笑言肌肉只要一頓飯便會沒了，若修身期間喝酒只會破功，而且飲食上亦要嚴格控制，坦言向來對自己也有要求，不過陳思誠即爆他殺青後即大喝特喝，寶強亦笑指肌肉因為過新年已沒有了。

談到《唐》片系列在內地票房已突破100億，問到對香港票房信心？他們坦言本來沒有信心：「但有發哥就有信心，因為發呀發呀！」