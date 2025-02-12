珉豪爆肌冧粉絲！INFINITE寫中文宣傳下月港騷

韓國男團INFINITE將於3月1日在西九文化區竹翠公園舉行《INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG》演唱會，久違9年以齊人陣容跟香港粉絲見面！

正忙於舉行亞洲巡演的INFINITE，最近剛分別於1月中及2月初順利完成了印尼場和新加坡場，幾天前更驚喜宣布在4月12及13日一連兩天加開首爾Encore場，爭取更多機會跟粉絲見面。

為了幫香港場宣傳造勢，主辦方公開了聖圭、張東雨、南優賢和李成烈的自拍照，聖圭拿着寫上「記得我們3月1號有約會哦~」的紙板，張東雨就向粉絲示愛：「讓我們為香港INSPIRIT（INFINITE官方粉絲名）們送上Flower吧~」南優賢向粉絲霸氣喊「成為我的人吧！」，李成烈就說：「香港INSPIRIT久違了，3月1日見！」四人各有各的「吸粉」方式！

另一邊廂，男團SHINee成員珉豪去年底在首爾展開首次個人巡迴演唱會《MEAN: of my first》，隨後前往高雄及東京開騷，而澳門站將於3月8日舉行。他在首爾的演出中不僅呈現了精彩的舞台，還自信地展示了他長期健身的成果，現場粉絲的歡呼聲更炸裂現場，尖叫聲不斷，大家都十分期待他能再次重現這經典場面。此外，這次巡演不僅是珉豪的個人旅程，也是對粉絲持續支持的感謝，讓每一位粉絲都能感受到他的誠意與用心。