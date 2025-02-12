女優上街頭　嗒仔好快手

情人節一支公行街，嗰種寂寞感真係非筆墨能形容，若然呢個時候有靚女主動搭訕，你話幾好呢！AV業界資深人士神仙乙表示，喺日本街頭不時有呢種艷遇發生，事關AV廠會安排女優上街溝仔，被睇中嘅幸運兒可以盡情享受魚水之歡，真係令一眾單身男士恨得牙癢癢！

沖繩激戰

由IDEAPOCKET出品嘅《絕倫沖繩人VS女優紀錄片》，係女主角西宮由第100部作品，咁有紀念價值，所以獲安排去沖繩玩餐飽，順便物色素人男優合作拍AV，見識一下當地猛男嘅強勁雄風！西宮由到達目的地之後，隨即四圍獵男，最難得嘅係成班沖繩男士都好有情趣，答應拍片之後會先請由妹飲酒作樂一番，結果喺酒精影響下，大家都玩得放啲，更令呢位身經百戰嘅女優獲得連番高潮！

瘋狂練習

喺S1推出嘅《一流女優發揮癡女技巧》入面，小宵虎南收到公司指令，需要好好磨練床戰技巧之餘，仲要發揮癡女本色，喺街上尋找素人男優作為床戰對手！由於虎南生得靚女，心口又有對極品H奶，街頭獵男可以話係完全冇難度！當成功勾引到素人男上房，虎南就會施展調情技巧，手口並用，令對方爽到不斷呻吟，徘徊於洩與不洩之間，再以上乘床技征服對方。經歷多次獵男行動同瘋狂練習，虎南嘅床技又確係進步咗唔少，誇張啲講，甚至去到出神入化嘅境界！

酒店獵男

由SOD炮製嘅《在情趣酒店勾搭男人》，女主角朝野理琉係AV界新人，床戰經驗相當不足，於是片廠吩咐佢上街勾搭男士作為拍片對手，以提升床上戰鬥力，而為咗容易啲完成任務，佢選擇去到情趣酒店樓下搵對象。雖然理琉一開始表現得有啲怕醜，但啲陌生男人見佢生得咁可愛又咁需要幫忙，唔好意思拒絕，統統被帶到上情趣酒店進行激戰，算得上係一家便宜兩家着！

簡評

每次睇日本AV嘅街頭獵男系列，總係好羨慕片中嘅素人男，亦好佩服女主角嘅勇氣同溝仔技巧。講番今次介紹嘅3部作品，本仙最鍾意《絕倫沖繩人VS女優紀錄片》，原因係女主角西宮由夠晒靚，仲要帶住玩樂心情拍片，成個人顯得零舍醒神，加埋片中有唔少吃喝玩樂嘅片段，嗰種度假氣氛真係令人睇到心曠神怡。