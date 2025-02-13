【是日通勝】

農曆正月十六

乙巳年 戊寅月 癸丑日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、安床、裁衣

忌：動土、詞訟、入宅

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：26、42、41

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：手頭緊絀，節省開支成為刻不容緩的任務。

金牛座：事業運上升，收獲正面建議，工作更順暢。

雙子座：享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費時光。

巨蟹座：心不在焉，精神難集中，不宜作重大決策。

獅子座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

處女座：多向身邊人示好，遇到困難才會有人幫你。

天秤座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

天蠍座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

人馬座：事業受太多因素影響，需保持細心及耐性。

山羊座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

水瓶座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

雙魚座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）羊 易受傷

鼠：真心對待意中人，感情發展突飛猛進。

牛：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

虎：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

兔：身心疲累，工作易犯錯，人事問題多。

龍：貴人助力強，可在投資方面獲得靈感。

蛇：財運一般，宜預留金錢應付意外開支。

馬：讓身體好好休息，早睡不熬夜很重要。

羊：是日沖煞，受傷風險高，慎防意外生。

猴：與人溝通宜平心靜氣，切勿亂發脾氣。

雞：心態正面，不管做甚麼事都容易成功。

狗：做事顯得有心無力，日常生活多阻滯。

豬：一人少一句，要避免跟伴侶針鋒相對。

【暢所欲玄】（先知命局振鴻師傅@上善功德堂）

2025年招人緣、旺桃花實用指南

昨天是元宵節，明天是西方情人節，是借助天地節氣與風水能量提升人際關係、吸引良緣的絕佳時機，結合流年方位、五行生剋與節日習俗，利用一套完整的玄學風水方法，可助你在新一年開啟好人緣與桃花運！

流年「桃花位」布局：

2025年為乙巳蛇年，一白桃花星（主姻緣、人緣）飛臨東南，此方位即為桃花位，需要重點布局以激活能量，擺放紅色、粉紅色或紫色物品（如植物、地氈），象徵火元素熱情，催化人際互動。放置新鮮粉紅百合（避開假花或帶刺植物）搭配「成雙成對」的鴛鴦、蝴蝶擺件，有強化姻緣的意象。懸掛紅色或粉色燈籠（元宵節後保留至少15天），燈籠下繫上「同心結」或紅絲帶，則象徵情感連結。

生肖與五行專屬建議：

2025年太歲在東南，需避免觸動煞氣，同時針對個人命格作調整。

1.以下生肖要注意：

屬蛇（值太歲），佩戴黑曜石，化解小人，西北方擺放紫水晶穩定感情。

屬猴、虎（刑、破太歲），多穿綠色、藍色衣物，臥室放置白色石春平衡氣場。

屬豬（沖太歲），佩戴雞形狀飾物，化解沖太歲問題，時常保持平心靜氣。

2.心態與行動

‧元宵節後7日內，每天微笑稱讚3個人，種下「善緣種子」。

‧隨身攜帶「粉晶碎石包」，並每周曬月光淨化能量。

2025年把握天時地利，點亮人緣燈火，讓良緣與貴人主動靠近