雲妮絲維嘉《BJ單身日記：我為仔狂》力戰後生情郎

由小說改編成電影的愛情喜劇《BJ單身日記》（Bridget Jones's Diary）於2001年上映時大受女性觀眾歡迎，捧紅美國女星雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）做「剩女代言人」，周旋在兩大英國男神哥連卓夫（Colin Firth）與曉格蘭特（Hugh Grant）之間。第2集《BJ單身日記：愛你不愛你》（Bridget Jones: The Edge of Reason）很快就在3年後面世，但第3集《BJ單身日記：生得啦Baby》（Bridget Jones's Baby）則要等到2016年。又相隔9年，第4集《BJ單身日記：我為仔狂》（Bridget Jones: Mad About the Boy）現在終於趁情人節上映，55歲的雲妮今次兩個對象，分別由28歲的Leo Woodall與47歲的Chiwetel Ejiofor上任。

劇情講述雲妮飾演的BJ成為寡婦，在舊愛幫助下撫養兩名孩子，她重回工作崗位，嘗試玩交友軟件，結果被後生俊男熱烈追求，又對孩子學校的老師產生感覺，情路永遠精彩，滿足女性幻想！由於哥連飾演的系列靈魂人物已死，今集不再回歸，雲妮受訪時坦言曾為他的離去落淚：「我同呢個角色有好獨特嘅連繫，我好愛佢，當我哋重聚時我愛哥連演嘅呢個角色。所以我感到心碎。為一個虛構角色離開你人生心碎係好獨特嘅事，我由2000年開始已經識佢。當然，哥連係靈魂人物，而我唔再可以同佢分享呢段旅程……好老實，我哭咗。呢個，大概，就好似人生咁。」