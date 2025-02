雲妮絲維嘉《BJ單身日記：我為仔狂》力戰後生情郎

由小說改編成電影的愛情喜劇《BJ單身日記》(Bridget Jones's Diary)於2001年上映時大受女性觀眾歡迎,捧紅美國女星雲妮絲維嘉(Renée Zellweger)做「剩女代言人」,周旋在兩大英國男神哥連卓夫(Colin Firth)與曉格蘭特(Hugh Grant)之間。第2集《BJ單身日記:愛你不愛你》(Bridget Jones: The Edge of Reason)很快就在3年後面世,但第3集《BJ單身日記:生得啦Baby》(Bridget Jones's Baby)則要等到2016年。又相隔9年,第4集《BJ單身日記:我為仔狂》(Bridget Jones: Mad About the Boy)現在終於趁情人節上映,55歲的雲妮今次兩個對象,分別由28歲的Leo Woodall與47歲的Chiwetel Ejiofor上任。

劇情講述雲妮飾演的BJ成為寡婦,在舊愛幫助下撫養兩名孩子,她重回工作崗位,嘗試玩交友軟件,結果被後生俊男熱烈追求,又對孩子學校的老師產生感覺,情路永遠精彩,滿足女性幻想!由於哥連飾演的系列靈魂人物已死,今集不再回歸,雲妮受訪時坦言曾為他的離去落淚:「我同呢個角色有好獨特嘅連繫,我好愛佢,當我哋重聚時我愛哥連演嘅呢個角色。所以我感到心碎。為一個虛構角色離開你人生心碎係好獨特嘅事,我由2000年開始已經識佢。當然,哥連係靈魂人物,而我唔再可以同佢分享呢段旅程……好老實,我哭咗。呢個,大概,就好似人生咁。」