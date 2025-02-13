胡定欣帶男友見死黨　陳山聰語出驚人：呢個男仔冇咩優點...

視后胡定欣脫單蜜運中，昨日更首次公開跟男友於日本滑雪的甜蜜照片，「媒人公」洪永城接受東網獨家訪問，他坦言：「細節嘢就等定欣同大家講啦！但有幾樣嘢可以講吓，佢係一個專業外科專科醫生，我只不過介紹佢哋認識，真正撮合佢哋嘅係Bob，Bob爺先係功不可沒，我哋啱啱一齊滑完雪，但陳醫生滑雪就非常了得，滑雪時特別英勇，定欣同我都一齊學習，全程都係陳醫生帶領同照顧我哋，陳醫生係一個對人無微不致，照顧有加嘅醫生，見佢哋PO咗啲相，祝福佢哋，佢哋係一對好Sweet嘅Couple嚟！」他又指陳醫生對定欣一心一意，與蔡潔、吳沚默都只是好友。

其實定欣之前都曾帶男友出席好友聚會，陳山聰受訪時抵死笑謂：「其實呢個男仔冇咩優點，剩係高大靚仔、有錢有事業、有才華夠細心，同埋好錫胡小姐，係咁囉！都冇咩特別係咪！」而定欣好姊妹林夏薇則表示：「戥佢好開心呀！佢哋好合襯，最緊要大家一齊開心舒服，幸福美滿。」而袁偉豪坦言之前已見過陳醫生，他謂：「我留言都係搞吓笑啫！我哋當然戥定欣開心，見唔見人唔使太刻意，不過遲早都要見㗎嘞！我哋當然見過晒啦！」