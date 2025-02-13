娛圈單打︱仔女跟番親生父　真係有乜咁離奇

唉，娛樂圈就係咁，不論紅事白事，但凡涉及名人就一定唔會係小事。好似大S猝逝都有一段時間，大家開始埋單計數，關注吓身家及子女何去何從。前日忽然有消息傳出，S家已做好心理準備，將大S一對仔女送返生父汪小菲身邊。

網民對此反應激烈，認為一對仔女唔應該跟番汪小菲。之不過，汪小菲先至係親生父親，仔女跟番自己爸爸，合情合理合法，有乜咁出奇？嗱，大S過身後，汪小菲同埋佢老母張蘭，的確有好多令人睇唔過眼嘅舉動，例如雨中哭喪亂跑，造謠包機運送骨灰，以至脫離母子關係、抖音帳戶被封等等，總之就係冇時停。但切肉不離皮，血緣關係冇得變，汪小菲點都係大S仔女嘅爸爸。

有指大S雖然再婚，但現任丈夫具俊曄並未正式收養兩個孩子，法律上與孩子僅為姻親關係，因此親權仍由汪小菲行使。而S家雖然不捨，但已做好心理準備，尊重法律決定。S家親友透露，孩子本就歸屬汪小菲，未來或隨父親返回北京生活。

大家諗吓，S媽年事已高，白頭人送黑頭人更係打擊極大，能否再耗費心神照顧一對孫仔孫女，實屬疑問。小S係就係同大S關係親密，跟外甥仔女關係要好，但佢曾經受訪，當初誕下長女都唔願湊，要佢負起養育責任，未必適合。具俊曄更加唔在講，嚴格嚟講，佢跟大S仔女非親非故。何況法律上撫養權會判給父親，除非S家決定曠日持久打官司，否則唔係咁容易解決。

咁當然，汪小菲去年已經再婚，加上張蘭為老不尊，一對仔女跟番老竇，都不知幸或不幸。