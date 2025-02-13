S媽疑向汪小菲開戰：不信正義換不回，我要上戰場

台灣女星大S（徐熙媛）春節同家人同遊日本時，因流感併發肺炎過世，S媽連日卡社交網出Post嗌心痛，正當大家擔心佢仍未走出喪心陰霾，今日（13日）凌晨S媽三度發聲：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」疑似將開戰大S前夫汪小菲，爭取S家權益，獲大批網友留言，加油聲不斷。

依照台灣《民法》規定，大S過世後，一對子女監護權就會移轉到前夫汪小菲；至於遺產，扣除夫妻剩餘財產差額後，由配偶具俊曄及一對子女各分1/3，但汪小菲若成為子女監護人，未來遺產分配恐有爭議。另外大S與汪小菲的官司，則由繼承人承受訴訟。單計算房產，大S留下「台北信義」、「國家藝術館」兩間豪宅，價值超過6億元，早前台媒曾查證，指大S、現任老公具俊曄並未簽婚前協議書，因此處理大S遺產繼承，勢必成為S家同汪小菲之間嘅攻防戰。

而大S另一個「媽媽」、於偶像劇《流星花園》中飾演大S母親嘅藝人王月，尋日（12日）亦發文透露大S忌日背後所隱藏嘅秘密。早於大S離世消息傳出當日，王月就難以接受地喊道：「不願與妳永別的杉菜媽」佢今次表示兩人自從合作演出《流》後就一直以母女相稱，每當舞台劇戲團票房告急時，只要請大S幫忙宣傳，對方總二話不說、立即轉發社群，且有時不僅一落飛機就趕去劇場支持，甚至會遠道而來捧場、只為拍張合照等王月發稿：「而國修（王月丈夫）逝世的消息一出，我第一個接到就是來自大S的安慰電話。」

近期舞台劇演出，王月透露大S仍一口答應畀佢轉載昔日推薦，但就身心俱疲地表示想佢見諒自己唔可以去睇演出，只因擔心孩子們唔可以留喺自己身邊，令王月不捨痛喊：「眾人看到的都是女明星的燦爛，多少的苦長久以來只能夠自己一人承擔…再喚一聲杉菜，我心愛心疼的女兒…放心的去飛吧，妳相信有外星人，願妳到一個更好的地方，如有萬幸，請容我與妳再續戲緣…」、「妳真是那有求必應更不求回報的仙女。」

直到尋日，王月分享一段與亡夫李國修的故事，對方當年戀愛時曾坦言自己唔鍾意數字「22」，因為會令亡夫諗起母親過世嗰一日。但直到前年，王月才得知原來「22」係一個天使數字，代表平靜的存在、提供和諧與寧靜的能量，天使聽到祈禱後將帶嚟美妙結果：「親愛的熙媛，妳2月2日的離去，更肯定妳羽化回歸成天使，妳一定是要大家平靜不要難過，一個個堅強的繼續走完人生該走的路，完成該做的事！」