龜梨和也離巢出走！成軍25年KAT-TUN宣布解散

成軍25年的日本組合KAT-TUN，昨晚(12日)在官網發聲明，宣布於下月31日正式解散，主將龜梨和也於同日約滿離巢，自立門戶，而其餘兩名成員上田龍也及中丸雄一，則繼續留在事務所分開發展。KAT-TUN於明年便迎接出道20周年，令不少歌迷大呼可惜。

3名成員以聯名在收費歌迷網發文，透露與公司討論超過一年才有此決定，並感謝粉絲：「我們是經歷許多波折的組合，但能一路堅持到現在，都是因為有歌迷的支持，我們會以KAT-TUN的身分，繼續抬頭挺胸地活動到最後。」據知他們不會舉行解散演唱會，但會舉辦活動，最後合體向粉絲見面。而前名尊尼事務所的STARTO ENTERTAINMENT表示，自2024年4月與KAT-TUN簽約後，過去一年對2025年4月是否續約不斷協商，但公司認為卸下KAT-TUN的招牌，各自選擇要走的道路，對成員是最好的。

KAT-TUN於2001年由6人組成，2006年3月以細碟《REAL FACE》出道，但其後赤西仁、田中聖及田口淳之介陸續退團。KAT-TUN以3人體制活動，2016年經歷一年多的充電期後復工，但2022年10月發行最後一張細碟後，3名成員專注於個人發展，隊中已婚成員中丸雄一，去年新婚不久後爆出不倫醜聞停工，直至今年1月才復工。

而38歲的龜梨和也，本月初傳出密謀退團離巢及閃婚消息後，上周日單拖赴泰國出席活動時曾公開表示：「雖然今日只有我一個，但我來自組合KAT-TUN。」一度為粉絲燃起希望之光，如今卻宣布解散，引起部分粉絲反彈。