請骷髏頭堡賜我力量！美國新星飾演真人版《He-Man》造型外洩

玩具商Mattel的首部Barbie真人版電影《Barbie芭比》(Barbie)前年大受歡迎成為全球票房之冠,而Mattel再接再厲宣布開拍Mattel 80年代經典卡通片集《He-Man》(He-Man and the Masters of the Universe)的真人版電影。而去年電影公司宣布美國新上位男星Nicholas Galitzine 飾演片中「He-Man」一角,並為角色狂操肌,近日網上就流傳他於健身室的照片,令「He-Man」的招牌髮型無意中曝光。

由亞馬遜美高梅與Mattel合作的《He-Man》真人版電影即將開拍,而男主角Nicholas Galitzine與Camila Mendes正積極備戰。日前他們與同片的Hafthor Bjornsson在健身室合照。照片中見到Nicholas一身肌肉,並將頭髮染金配合「He-Man」的招牌髮型。除了「He-Man」之外,卡通版中他還有一眾同伴,包括「武器大王」鄧肯與奧高。而「He-Man」還有一名孖生妹妹 Princess Adora,她亦有另一身份女戰士「She-Ra」。相信該角色由Camila Mendes 飾演。至於「He-Man」敵人「骷髏魔」就由謝勒力圖(Jared Leto)飾演。影片將於下年6月5日上映。

今次是《He-Man》第2度被拍成真人電影版,80年代Cannon電影公司曾將之拍成《宇宙天王》(Masters of the Universe),並找來「蘇聯佬」男星龍格爾(Dolph Lundgren)飾演He-Man一角。