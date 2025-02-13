請骷髏頭堡賜我力量！美國新星飾演真人版《He-Man》造型外洩

玩具商Mattel的首部Barbie真人版電影《Barbie芭比》（Barbie）前年大受歡迎成為全球票房之冠，而Mattel再接再厲宣布開拍Mattel 80年代經典卡通片集《He-Man》（He-Man and the Masters of the Universe）的真人版電影。而去年電影公司宣布美國新上位男星Nicholas Galitzine 飾演片中「He-Man」一角，並為角色狂操肌，近日網上就流傳他於健身室的照片，令「He-Man」的招牌髮型無意中曝光。

由亞馬遜美高梅與Mattel合作的《He-Man》真人版電影即將開拍，而男主角Nicholas Galitzine與Camila Mendes正積極備戰。日前他們與同片的Hafthor Bjornsson在健身室合照。照片中見到Nicholas一身肌肉，並將頭髮染金配合「He-Man」的招牌髮型。除了「He-Man」之外，卡通版中他還有一眾同伴，包括「武器大王」鄧肯與奧高。而「He-Man」還有一名孖生妹妹 Princess Adora，她亦有另一身份女戰士「She-Ra」。相信該角色由Camila Mendes 飾演。至於「He-Man」敵人「骷髏魔」就由謝勒力圖（Jared Leto）飾演。影片將於下年6月5日上映。

今次是《He-Man》第2度被拍成真人電影版，80年代Cannon電影公司曾將之拍成《宇宙天王》（Masters of the Universe），並找來「蘇聯佬」男星龍格爾（Dolph Lundgren）飾演He-Man一角。