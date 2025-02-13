朱古力糖果　情人節小確幸

想向對方聊表心意，一些小驚喜走唔甩，部分主題晚宴特別於情人節當日，為餐點帶有特別設計的小甜點，讓大家有美好回憶。另外，根據對方喜好，送上小禮物如朱古力、糖果，讓大家慢慢回味，同樣可製造驚喜。

朱古力配茶湯

甜到入心的朱古力，配一杯茶湯，感覺剛好。尖沙咀咀皇室御用食品及茶葉品牌在今個情人節，推出不同朱古力禮盒。心形朱古力禮盒有2款選擇，內裏有粉紅香檳酒心松露朱古力，咬開滿滿香檳的氣息。新出的Favourites系列以豐富色調配金色，再加上富標誌性的插圖和動物圖案，顯出獨特品味。內有紅桑子松露牛奶朱古力和檸檬椰子忌廉朱古力等，配上品牌以混合白茶、朱槿和玫瑰花瓣調配的心心相印散茶，更添圓滿。

限定馬卡龍

甜美富口感的馬卡龍，通常都是圓形或長條形，由米芝蓮三星餐廳法籍前行政糕點主廚Lionel Bodros主理的中環法式精品餅店在情人節推出多限定新品。除有每日製作的玫瑰紅莓荔枝慕絲蛋糕L'Amour，店子更推出限量版心形榛子餅乾馬卡龍，質感既煙韌，又帶點餅乾的香脆，雙重口感。

可愛小熊

女士們對可愛的小動物，總是無抗拒之力。連鎖百貨店推出全新小熊造型的比利時牛奶朱古力，小熊抱住心形禮盒，背後還偷偷收藏了一朵小玫瑰，相當可愛。此外，還有心形瑞士牛奶朱古力、情人節牛奶朱古力棒棒、心形焦糖軟心朱古力和海鹽焦糖心形朱古力等選擇。

意式風情

講到浪漫，熱情的意大利人肯定入選。意大利朱古力品牌推出情人節限定系列2025，按喜好揀選不同禮盒造型，包括甜蜜心形、甜蜜方形、迷你書形和圓形等，內裏擺放不同口味Chocoviar和Cremino等朱古力，方便迎合不同的喜好。此外，品牌同時推出限定的腰果蜜乳，乳酪配蜜糖和腰果，讓各位融化在甜蜜之中。

甜美糖果

朱古力以外，又可以選擇精緻糖果。美國奢華精品糖果店今年推出的情人節糖果，以粉紅色和心形作主調，小盒子換上限定包裝寫上Cheers to Love、Olive You等語句，打造出情書糖果禮盒、情人節心形糖果禮盒、愛情嘗味軟糖小袋和粉色郵箱糖果禮盒等，各有特色。吃住香檳小熊軟糖，酸砂士多啤梨味軟糖或士多啤梨心形軟糖，無論邊粒都甜到入心。