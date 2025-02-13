靈敢侶情：麵糰可以置雪櫃，翌日起床後焗？（下）

本星期《靈感煮意》測試了一個問題：「麵糰可以置雪櫃，翌日起床後焗？」結果可見，不是不可以，但效果較即發即焗遜色，為何會這樣？今篇來講解。

先講表面的顏色。翌日焗的麵包，表面顏色淺、不均勻，源於溫度。即發即焗的糰，是攝氏24度；雪過才焗的糰，是16度。即是說，兩個糰的溫度起步點相差了8度，看上去不多，但你回想一下24度和16度的衣着分別，便會知道的確有很大分別。凍麵糰入焗爐，要多給3分鐘才升至24度，如焗時不增加時間，當然會不夠顏色，不過，別為了顏色而多焗3分鐘，否則麵包會變乾。

其次，是麵包的膨脹度，即焗的高7厘米，翌日焗的只有5厘米。酵母的繁殖和活躍度，在攝氏24至30度最強、10度或以下會減弱。雪櫃中雪菜、肉或飲品的一格，一般是4度。換言之，即使麵糰在雪櫃發一晚，其實都未必能媲美室溫發酵1至2小時般快。加上，麵糰置雪櫃時，水分會減少，水在發酵中是不能缺少的，否則同樣會減弱發酵進度。

最後，就是鬆軟度。如果你做過歐包或酸種包便會知道，麵糰經過長時間發酵，口感會變得煙靭，這是由於麩質會隨時間而增加，麩質愈重，口感愈煙靭，這便不會是亞洲人常追求的鬆軟口感。

總括來說，我一向不贊成學生將麵糰雪一晚才焗，除非，你明白做麵包的科學原理，亦懂得調水分、加減酵母、調爐溫或烘焗時間、甚至是改麵粉，否則，還是即發即焗的好。想知道麵包在翌日怎樣回復鬆軟？答案就在本星期的《靈感煮意》。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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