薛凱琪玩到除鞋成《大灣區》團寵　容祖兒贏得友誼

歌手薛凱琪（Fiona）於內地綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》任嘉賓，在幕後花絮片中，經常聽到她的大笑聲，絕對是節目的開心果！其中一幕，她收工離開時，見到不少粉絲在等偶像，她即大聲問：「你們是等我嗎？」他們答不是，Fiona特登再問多兩次，終獲的「是等你」這個答案，逗得大家哈哈大笑！

綵排期間，Fiona認真練唱、練舞之餘，亦跟眾嘉賓玩得暢快，在節目中要跟李宇春齊齊除鞋，未知是否陳小春佻皮踢開Fiona隻鞋，當她穿回後即「追打」小春，除此之外，周柏豪亦直指Fiona的服裝好多毛鬙鬙，很易令人鼻敏感，他更笑言看見都覺得鼻子痕。

節目由香港、內地歌手齊齊合作，亦令大家認識不少新朋友，Fiona與內地歌手單依純亦十分投契，她謂：「我聽過她很多歌曲，一直都想合作。」早前，Fiona更甫出她與單依純的合照，還笑自己與對方穿上一白一綠的服裝，很似《白蛇傳》的白蛇、青蛇。

而容祖兒跟周筆暢早前合作獻唱《3am》反應亦相當之好，祖兒亦有在社交平台甫相感謝周筆暢：「我們一起完成了《3am》的跳唱舞台，感謝筆筆（周筆暢暱稱）在練習室一遍一遍的"1、2、3，go"不斷的push我，在我緊張擔心做不好的時候不斷鼓勵我。」明顯亦都友誼滿滿，合作愉快。