洪恩採來港想吃點心　雲浩影認與唱片監製T-Ma了解中

人氣女團LE SSERAFIM成員洪恩採今日現身尖沙咀活動，吸引大批粉絲撐場企滿三層樓，洪恩採展示招牌甜美笑容，又向粉絲派心心，引來全場歡呼喝采。她表示好耐冇來香港，估不到有這麼多人歡迎和支持自己，知道有些朋友遠道而來，感到好開心。

她表示每次來港，都很期待品嘗香港的點心美食，「今次係我第一次一個人出席海外活動，感覺既陌生又緊張，希望將香港的日程，回韓國跟隊友分享（未來工作有甚麼新挑戰？）我哋每次都以新形象同大家見面，希望未來都更多形象，比大家有不同嘅感覺和魅力。」又透露三月會推出新專輯。洪恩採表示台上形象強烈又耀眼，平時就喜歡舒適打扮。明天是情人節，她準備為每位成員挑選掛飾作情人節禮物。

同場還有女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）及許軼（Day）、歌手雲浩影（Cloud）、林愷鈴和曾傲棐等。Marf在元宵佳節於社交平台分享與男友林家熙（Locker）在車廂內跳舞片公開放閃。Marf講笑是公開男友的才能，讚男友舞技合格，但未到80分，覺得仍有進步空間，她說：「下次等佢落地跳，手腳一齊郁先知道畀幾多分，但唔會同佢一齊練舞。」她表示拍拖年多，一齊練舞練歌也不錯，否認高調放閃是好事近。只是分享日常生活。明日是情人節，她笑言這行沒有情人節，講笑「明日要追求Day。」

Day自爆單身也沒有追求者，自認「宅女」因只喜歡睡覺，錯失過不少緣分，「同Ivy去韓國，佢落街自己行就有艷遇，我就錯失咗，（無人撩？）出街都唔打扮。」問Marf可會介紹男生給Day，Marf笑指Day只22歲毋須介紹，自己亦沒有筍盤，Day就表示想拍拖，但要看緣分。

至於傳與唱片監製T-Ma馬敬恆蜜運的Cloud，承認正在了解中，相處了三個月，問拍拖是否好開心？她即「吓」了兩聲，表示工作為重，但甜笑表示兩人會一起寫歌。透露T-Ma曾為她的歌曲做監製，大讚對方有紳士風度、細心、做事認真，性格十分好。提到明日是她與T-Ma度過首個情人節，她表示：「了解中，畀啲空間，睇吓食唔食到飯，大家都事業為重。同埋聽日要寫歌同返公司Claim錢，筆錢都大。」她笑言期待收花，因為向來重視儀式感，講笑可能會互相送花。提到農曆年到男方家拜年，並非正式見家長，男方就未有到她家拜年，指父母比較保守，大家只是了解中。早前她與家人到韓國旅行，問可有計劃與T-Ma一起去旅行？她甜笑說：「十畫都未有一撇。」又解釋並非甜笑，只是感覺尷尬。